الخارجية السورية تستنكر منع ألمانيا وتركيا تنظيم الانتخابات للمغتربين

استنكر معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان الموقف العدائي للدول التي منعت تنظيم مراكز اقتراع للسوريين لتأمين مشاركتهم في الانتخابات.

وأشار معاون وزير الخارجية إلى أن الانتخابات ستجري في كل سفارات سوريا في دول العالم “باستثناء سفارتنا في ألمانيا وقنصليتنا العامة في إسطنبول نتيجة قرار السلطات في هذين البلدين بعدم إجراء الانتخابات فيهما”.

وقال سوسان أن: “القرار يأتي في سياق المواقف العدائية لهاتين الدولتين إزاء سوريا من تحالف مع الإرهاب وسفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم وحرمانهم من الغذاء والدواء بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة”.

وصرح مضيفاً: “ليس غريبا أن هذه الدول تتخذ مثل هذا القرار بحرمان السوريين من حقهم الدستوري وهو تعبير عن حالة اليأس والأحقاد نتيجة هزيمة مشروعهم في سوريا”.

وتابع المسؤول السوري: “هذا الاستحقاق يكتسب أهمية كبرى بفعل الظروف والتحديات التي تواجه سوريا”، لافتا أن “المشاركة في الانتخابات هو تأكيد على تمسك السوريين باستقلال قرارهم الوطني ورفضهم أي شكل من أشكال التدخل في شؤونهم الداخلية، وأن الشرعية في سوريا يمنحها الشعب السوري وحده ولا أحد غيره”، وذلك وفق سبوتنيك.

وفي الشأن، دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ، اليوم ، المواطنين السوريين في الخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم غد الخميس .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال الوزارة في بيان لها أن “ممارسة ذلك الواجب الوطني يشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني، وإفشال كافة المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين، ورهن إرادتهم لمشيئة الأخرين”.

وأضافت أن” السفارات السورية والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبالكم لممارسة هذا الواجب الوطني، والمشاركة مع السوريين داخل حدود الوطن في هذا الاستحقاق الوطني الهام” .

كما أشارت الخارجية إلى إن “الأوطان الحرة يبنيها الأحرار، والسوريون على مر التاريخ كانوا عنواناً للكرامة، ورمزاً الحرية، ونبراساً في التمسك بإرادتهم الحرة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونهم”.

ومن جهة أخرى تحدثت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشارة هبة سيف الدين فطوم، عن آلية سير العملية الانتخابية في سوريا، موضحة نقاط تدخل الإعلام.

وصرحت فطوم لوكالة الأنباء السورية “سانا” أنه : “يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة في المركز الانتخابي في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا على الأكثر من يوم الانتخابات حيث تتولى ‌تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم وفرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات”

