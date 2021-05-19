إسرائيل تمنع شاحنة مساعدات طبية أردنية من الدخول إلى غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنباء عن منع السلطات في إسرائيل عبور شاحنة معدات طبية قادمة من الأردن إلى قطاع غزة.

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، نقلاً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قولها إنه “تم إطلاق 3 قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم في أثناء دخول الشاحنات المحملة بمعدات طبية”، مشيرة إلى أنه “تم تعليق إدخال الشاحنات حتى إشعار آخر”.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الحكومة الأردنية قبل أيام، لإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشارت الحكومة إلى أن “القرار يأتي على خلفية ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية”.

وفي السياق، وتأكيداً لفشل جميع الجهود الدولية للتهدئة، جاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزم إسرائيل على سحق حركة حماس إن لم تتمكن من ردعها، وتصريحات عسكرية عن التحضير لأيام أخرى من الغارات، بالتزامن مع استمرارها على منازل المدنيين وارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين والجرحى.

وصرَّح مصدر عسكري إسرائيلي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعمل على تقييم شروط “وقف إطلاق النار” للتأكد من أنها مستوفاة، وبالمقابل تستعد “لأيام أخرى” من الغارات على مواقع المقاومة الفلسطينية والمدنيين في غزة.

وأكد المصدر خلال التصريح الصحفي على أن إسرائيل تبحث: “عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار”، مضيفاً: “لكننا نستعد أيضا لأيام أخرى”

وتابع المصدر العسكري: “نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية.. والسؤال هل ستفهم حماس الرسالة التي تقول إن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر”.

الجدير بالذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي على الأحياء الفلسطينية في قطاع غزة منذ 10 مايو ولغاية اليوم، بلغت 213 شهيد فلسطيني، بينهم 61 طفل، وإصابة 1442 بجروح.

أما في الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عنيفة، يوم أمس عند الحواجز العسكرية، وقع 24 شهيد فلسطيني، وتم تسجيل عدة آلاف من الإصابات.

بينما قتل من الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، وجرح 309 أشخاص.

أكدت مصادر في الحكومة الفلسطينية، اليوم، مقتل 4 مواطنين فلسطينيين و إصابة أكثر من 1400 برصاص إسرائيل في انتفاضة يوم الغضب.

إذ نشرت وزارة الصحة بياناً أشارت فيه إلى استشهاد 4 مواطينين (3 في رام الله و1 في الجليل)، إضافة إلى وصول 202 مصاب إلى مشافي الضفة الغربية و القدس المحتلة.

بينما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن أعداد المصابين الكلية وصلت إلى 1434 مصاب (182 بالرصاص الحي و195 بالرصاص المطاطي و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط و6 جراء عمليات الدهس).

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