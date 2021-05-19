البرلمان الليبي يستلم الميزانية الجديدة مع تغيرات في قيمتها

استلم البرلمان الليبي، اليوم، الميزانية الجديدة للعام الحالي من الحكومة الليبية المؤقتة (حكومة الوحدة الوطنية)، بعد تغيير في قيمتها وتعديلها.

وصرّح عضو البرلمان الليبي، سعيد امغيب، أن الميزانية الجديدة خُفّضت لـ 93 مليار دينار، بعد أن كانت 103 مليار دينار، التي تمّ استلامها من الحكومة، وفق ما ذكرت بوابة إفريقيا.

وفي ذلك السياق، دعا مجلس النواب الليبي جميع الأعضاء، للمشاركة بالجلسة المخصصة بنقاش قانون الميزانية العامة 2021، يوم الإثنين المقبل 24 مايو في مدينة طبرق، وفق بيان صادر عن البرلمان الليبي بشكل رسمي.

ويذكر أن يوم أمس الثلاثاء، عُقد اجتماع بين محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ليبيا، والسفير الجزائري في ليبيا كمال حجازي، بالمقر الرسمي لاتحاد التعاون الليبي الجزائري.

وتناول الرعيض وحجازي، كافة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، لتسهيل نقل السلع التجارية بين البلدين دون أي عقبات، بالإضافة إلى دراسة فتح الخطوط الجوية والبحرية بين الدولتين.

وتباحث الطرفان حول الأوضاع الاقتصادية، والعمل على حل جميع الصعوبات التي تواجه التعاون بين البلدين، وتمّ الحديث عن المنتدى الاقتصادي “الليبي الجزائري” المقرر عقده في 29 مايو الحالي، وما هي نتائجه على ليبيا والجزائر، بالإضافة لايجاد طرق مساعدة من الخبراء الجزائريين لتوصيل الغاز للمنازل عبر شبكات خاصة.

وكان أيضاً في الاجتماع الليبي الجزائري، الذي عُقد اليوم، رئيس الغرفة المشتركة الليبية الفرنسية محمد بن وفاء، ومندوب التعاون الدولي عن الخارجية جمعة أرحومة، وهاني بادي عضو بإدارة غرفة التجارة والصناعة في مصراتة، بالإضافة للمدير المالي والمستشار القانوني لاتحاد التعاون الليبي الجزائري.

وأكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، في اجتماع مع القائم بأعمال السفارة المصرية بليبيا محمد ثروت سليم، على ضرورة إنشاء جسر بين الدولتين بخصوص التعاون القضائي، لتعزيز دوره بشكل مجدي، وخاصة بالعلاقات الصديقة والشقيقة مع جمهورية مصر، جاء تصريحها بالمكتب الوزراي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشادت الوزيرة خلال لقائها بسليم، لدور القضاء الليبي في ظل الظروف والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، الذي يعمل بأقصى طاقته للحفاظ على استقلالية القضاء ونشر العدالة.

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