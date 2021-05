نتنياهو يدعو السفراء الأجانب للوقوف مع بلاده بشكل قاطع

دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، السفراء الأجانب في إسرائيل، لدعم بلاده بشكل قاطع، مدعيَّاً أن أمن إسرائيل من أمن العالم ككل.

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه على “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، “قلت للسفراء الأجانب الذين تحدث معهم اليوم: عليكم أن تدعموا إسرائيل بشكل قاطع لأن هذا الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فحسب بل أيضا بأمننا المشترك وبمصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط.”.

وتذرع نتنياهو: “توجيه الانتقادات لإسرائيل بدلا من انتقاد المجرمين الذين يرتكبون جريمة حرب مزدوجة، أي الاختباء وراء المدنيين واستهداف المدنيين، يشكل منتهى النفاق والغباء. هذا يشجع الإرهابيين فهذا سيء بالنسبة لنا جميعا”.

وتشدق نتنياهو ببطولات جيش الاحتلال وإنسانيته في التعامل مع المدنيين قائلاً: “قلت للسفراء الأجانب: ليس هناك أي جيش في العالم يفعل أكثر من جيش الدفاع الإسرائيلي لتجنب المدنيين. انتقاد إسرائيل بهذا الشأن ليس إلا أمر سخيف وغير عادل وخاطئ فهذا يضر كثيرا بالدول الديمقراطية التي تحارب شرا من هذا القبيل.”.

أبان البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن تناول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرابع مرة مسألة الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، وقام بحثه على وقف العمليات العسكرية في غزة اليوم.

وقال البيت الابيض إن بايدن تطرق مع نتنياهو إلى مدى قدرة إسرائيل خلال الحرب الجارية حاليًا على إضعاف قدرة حركة حماس في قطاع غزة.

ومضى البيت الأبيض في القول إن بايدن أخبر نتنياهو عن توقعه بإحداث خفض كبير للتصعيد اليوم، مما يمهد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت إسرائيل اليوم الأربعاء أنها تقيّم الأوضاع حتى تتأكد من استيفاء شروط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استعدادها لأيام أخرى من الحرب.

وأطلع مصدر عسكري إسرائيلي وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، عن وجود مباحثات لتحديد الوقت الملائم لوقف إطلاق النار، لكنهم مستعدون لمواصلة العمليات العسكرية لأيام أخرى.

وأضاف المصدر “نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية وما إذا كان هدفنا في إضعاف القدرة القتالية لحركة حماس في غزة قد تحقق”.

موجهًا تساؤلًا لحركة حماس بخصوص فهمها للرسالة التي تقول إن قصفها الصاروخي على إسرائيل لا يمكن أن يتكرر، حسب قوله.

وعلى الأرض ورداً على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي البيوت السكنية في غزة، أعلنت كتائب القسام إطلاق عشرات الصواريخ اتجاه أسدود وعسقلان وبئر السبع.

هذا وأشارت كتائب القسام “الجناح العسكري لحركة حماس” إلى أنها استهدفت برشقات صاروخية قاعدتي “تسيلم” البرية و”حتسريم” الجوية .

وأكد الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وسيدروت، و إطلاق حماس 8 صوايخ تجاه بئر السبع وسقوط خمس صواريخ خارج المدينة

