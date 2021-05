بعد مقارنتها بمحمد رمضان.. تعليق مصري رسمي على صورة هنا الزاهد بقمرة قيادة طائرة

بعد الأزمة الكبيرة التي خلقتها صورة الفنان المصري محمد رمضان في كابينة القيادة بطائرة ركاب مصرية، سارع مساعد وزير الطيران المدني المصري للشؤون الدولية والإعلام، باسم عبد الكريم، للتعليق على صورة للفنانة هنا الزاهد في قمرة قيادة طائرة.

فقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة هنا الزاهد وهي تجلس محل مساعد قائد الطائرة، داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات.

وأوضح وزير الطيران المدني المصري للشؤون الدولية والإعلام، أن الصورة “لم تكن على متن طائرة مصرية”، مؤكدا أيضا أنها كانت “خارج المجال الجوي المصري”.

مضيفا في بيان صحفي، أن هذه الرحلة كانت على متن طائرة مروحية خارج مصر، وكانت بخط سير “زنجبار سرينغيتي” بدولة تنزانيا.

كما لفت باسم عبد الكريم إلى أن هذه الواقعة “لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري، وأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصورة الزاهد لا يتبع الطيران المدني”.

ويأتي هذا التوضيح، لمنع المقارنة التي انتشرت بين صورتي الفنانة هنا الزاهد ومحمد رمضان، الذي قام بنشر صورة من داخل قمرة القيادة على متن طائرة مصرية، مما أدى إلى خسارة الطيار أشرف أبو اليسر لعمله، وأحدث موجة هائلة من الانتقادات.

ووصلت المشكلة إلى ساحات القضاء، حيث حصل أبو اليسر على تعويض بقيمة 7 ملايين جنيه مصري، قبل أيام من وفاته.

