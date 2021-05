الفنان المصري أحمد فلوكس يعلق على خبر حبسه

نفى النجم المصري أحمد فلوكس، خبر حبسه أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، بتهمة إساءة استعمال هاتفه المحمول وقذف رجل أعمال.

حيث كتب فلوكس، عبر حسابه الرسمي علي “إنستغرام”، قائلاً: “خبر غير صحيح ومعرفش عنه حاجة.. أنا بخير.. شكرا”.

الجدير بالذكر، أن مواقع إخبارية قد تناقلت أنباء حول قرار إحدى المحاكم في مصر بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وقالت وسائل إعلام مصرية، أن محكمة مصریة أصدرت الحكم بعد أن تقدم محامي أحد رجال الأعمال المشاھیر، ببلاغ ضد فلوكس يتهمه بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدا بإساءة استخدام التكنولوجیا وسب المجني علیه من خلال تطبیق “واتساب”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

ومن الفن ايضا، أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأربعاء، عن تبرعه بكامل عائدات أغنيته الجديدة، التي يطرحها اليوم الأربعاء، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك” وعلق فيها: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

وتأتي خطوة رمضان تضامنا مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أعلن الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة بباحة القدس.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان عدد كبير من النجوم في العالم العربي تضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، في فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح”.

