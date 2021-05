بتعليمات من الملك محمد السادس،تم اليوم الأربعاء , إدخال مساعدات إنسانية عاجلة موجهة للفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأقر بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية بأن “هذه المساعدات الإنسانية تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأغطية، وأدوية للحالات الطارئة”.

جدير بالذكر أن تسليم المساعدات الإنسانية المغربية التي أمر بها الملك محمد السادس قد تم عبر جسر جوي وفرته طائرات الشحن الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.

The post مساعدات إنسانية من المغرب موجهة للفلسطينيين عبر معبر رفح appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ