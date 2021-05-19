4 صواريخ من لبنان نحو إسرائيل.. والأخيرة ترد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن أربعة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه إسرائيل، في حادث هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا على المناطق التي أطلقت منها الصواريخ في الأراضي اللبنانية.

وقالت الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال إنها اعترضت صاروخًا من ضمن الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير وإغلاق أكثر من 40 مسجدًا خلال الأسبوعين الماضيين.وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف في القطاع، عادل الهوار، لوكالة سما الفلسطينية، إن جيش الاحتلال دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجدا آخر لأضرار جزئية جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ويوم الاثنين الماضي قال الجيش الإسرائيلي قال إن “ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل.. لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية”.

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت في البحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

وخاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد حزب الله اللبناني الذي يمتلك صواريخ متقدمة في جنوب لبنان. وتشهد الحدود هدوءا منذ ذلك الحين.