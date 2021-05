القبض على لاجئ سوري بحوزته 230 كغ من المخدرات جنوب المانيا!

في Niederbayern الواقعة جنوب المانيا أعلنت شرطة المقاطعة عن القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 35 عام وبحوزته 230 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة

وبحسب الشرطة فقد جاءت العملية بعد عملية القبض على وتبليغ وعثر على الحبوب في منزل ريفي واقع خارج المدينة .

وبحسب المدعي العام لمدينة “ريغنسبورغ” فإن الرجل يواجه تهمة الاتجار الغير مشروع ، وان التحقيقات الاولى اشارت الى ان الشحنة كانت معدة لتصدير الى السعودية من ميناء هامبورغ في الشمال الالماني بينما لم تكشف التحقيقات الاولية عن مصدر الشحنة الكبيرة .

الجدير بالذكر ان حبوب الكبتاغون محظورا في المانيا منذ عام 2000 وهي تعتبر اكبر كمية يتم مصادرها في تاريخ الولاية .

أعلنت السلطات الألمانية عن إنقاذ حوالي 400 لاجئ من جنسيات مختلفة ومعظمهم سوريين أثناء محاولتهم الوصول لإيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وصرحت سفينة الإغاثة الألمانية “Sea Eye 4” أنها أنقذت نحو 400 لاجئ في البحر المتوسط، في أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.

وذكرت الشركة في تغريدة لها على “تويتر” أمس، الاثنين 17 من أيار، أن طاقمها أكمل عملية الإنقاذ السادسة، ويوجد الآن أكثر من 400 شخص على متن سفينة الإنقاذ الخاصة بها.

وقال جوردن إيسلر من المجلس التنفيذي للشركة عبر “تويتر”، إن السفينة لا تزال تبحث عن الأشخاص المفقودين، بعد 72 ساعة من العمل المتواصل.

وأضاف إيسلر أن السلطات الأوروبية على علم بحالات طوارئ أخرى في البحر، لكن لم تكن هناك ردود فعل، مشيرًا إلى أن المهمة لم تنته بعد، لأن “دول الاتحاد الأوروبي ببساطة تترك هؤلاء الأشخاص الباحثين عن الحماية في مأزق”.

وتواجه منظمات الإغاثة اتهامات بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين الليبيين، لإيصال الناس إلى الشواطئ الأوروبية، وهي اتهامات تنفيها بشدة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي أكثر من 450 مهاجرًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، بحسب “منظمة الهجرة الدولية”، وكان معظمهم يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من السواحل التونسية والليبية.

وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، أغلبيتهم على هذا المسار، بحسب المنظمة.

وكانت قد أصدرت محكمة يونانية، يوم السبت الماضي، حكماً على طالب لجوء صومالي يقضي بالسجن 146 عاماً بتهمة تهريب البشر، لقيادته قارباً مطاطياً يحمل لاجئين أثناء رحلتهم إلى اليونان.

وجاء في تقرير للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، أمس، إن اللاجئ الصومالي يدعى (محمد)، وعمره 27 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، حاول الفرار من تركيا إلى اليونان، على متن قارب مطاطي مع 33 شخصاً آخر، في ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير، أن القارب انقلب بالقرب من جزيرة ليسفوس وغرق اثنان من ركابه، بينما أنقذ خفر السواحل اليوناني الباقين، بمن فيهم (محمد).

