الخارجية الأمريكية تؤكد دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا

طرابلس 19 مايو 2021 (وال)-أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بعد لقاء عقده مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والمنقوش في طرابلس، قال هود إن “هدف الولايات المتحدة هو ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة بدون تدخل أجنبي”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تعارض أي تصعيد عسكري وأي تدخل عسكري أجنبي.. نحن نعارض المقاتلين الأجانب في ليبيا”.

وتابع: “نحض كل الأطراف، الليبيين والأجانب، على تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهذا يشمل سحب كل القوات العسكرية الأجنبية”.

وشدد على أن “الاتفاق على خارطة طريق لانتخابات ديسمبر مهم جدا بالنسبة للمصالحة الوطنية”.

من جهتها، أشادت المنقوش “بدور الإدارة الأمريكية الجديدة”، قائلة “رحبنا بهذا المستوى من الزيارة، وهو الأول منذ سنوات عديدة، وأكدنا على الدور الهام الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية ابتداء من الاتفاق السياسي وصولا الى دعم الوحدة الوطنية”.(وال طرابلس) س خ.

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