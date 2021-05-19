الاحتلال الصهيوني يفتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية

غزة 19 مايو 2021 (وال) -أعلن الاحتلال الصهيوني، عن فتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية، بعد إطلاق ( 4 ) صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية، تجاه المناطق المحتلة في وقت سابق اليوم.

وذكرت أحد الصحف التابعة للاحتلال،” إنه “بعد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل ، وحيفا، أعلنت عدد من السلطات في الشمال عن فتح الملاجئ العامة، بما في ذلك في حيفا، وكريات موتسكين، وكريات بياليك، وعكا وريشاسم”.

وذكرت أيضا أن “القصف من قطاع غزة على المستوطنات الجنوبية مستمر”.

كما أعلنت قوة “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة في لبنان، أن قائد البعثة ستيفانو ديل كول، على اتصال بالجانب اللبناني، وقوات الاحتلال، لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

وقالت إن “إطلاق النار توقف وقواتنا موجودة على الأرض مع الجيش اللبناني لتقييم الوضع. (وال غزة) س خ.

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