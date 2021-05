عرفت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء، توترا كبيرا بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، سقط أحدها في حيفا، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتكرر فيها إطلاق الصواريخ في غضون أسبوع.

حيث يأتي إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال الجهة المسؤولة عنها غير معروفة،. باتجاه إسرائيل، ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. واستمرار العنف هناك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ العاشر من مايو.

وقد أطلقت الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا 4 صواريخ من منطقة حرجية. التي تقع بين بلدتي قانا وصديقين في ساحل قضاء صور، باتجاه شمال إسرائيل.

حيث نجم عن تلك الصواريخ، من نوع غراد، دوي هائل وسحب دخانية في المنطقة، وقد سقط أحدها في حيفا شمالي إسرائيل، بينما سقطت الأخرى في البحر.

ووفق تصريحات شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة إطلاق الصواريخ من موقع له على الحدود، سقطت في منطقة حرجية في خراج بلدة صديقين، دون وقوع إصابات.

كما وكشفت معلومات بأن الهدوء عاد إلى المنطقة، بعد أن شهد توترا بين سكانها.

وعثر الجيش اللبناني في وقت لاحق، الأربعاء، على الحدود مع إسرائيل، على صاروخ معد للإطلاق باتجاه إسرائيل.

وكانت هذه المرة الثالثة التي تطلق فيها صواريخ من لبنان منذ اندلاع العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في العاشر من مايو أيار.

بالإضافة إلا أنه أطلقت الاثنين الماضي 6 صواريخ من تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي للحدود اللبنانية مع مزارع شبعا. على شمال إسرائيل، لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية. وردت إسرائيل بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكانت 3 صواريخ قد أطلقت أيضا على شمال إسرائيل الخميس الماضي، سقطت في البحر المتوسط ولم تسبب أضرارا أو إصابات.

من جهته,أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه “تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل،. حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر”.معلنا أنه “ردا على ذلك قصفت مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية”.

The post فيديو و”شهادات” توثق الأحداث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ