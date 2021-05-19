السودان .. بعد الاغلاق الجزئي للبلاد سلطة الطيران المدني تصرح ﻿بخصوص المطار

قال المهندس إبراهيم عدلان عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومدير سلطة الطيران المدني في السودان إنه لا اتجاه لإغلاق مطار الخرطوم الدولي .

وكشف خلال حديثه في السودان اليوم والذي تابعه المراسل عن إخضاع القادمين من دولتي مصر وإثيوبيا لفحص بمطار الخرطوم، مبينا أنه في حالة وجود حالة إيجابية يتم حجرهم على نفقتهم الخاصة.

وأوضح عدلان أنه امتثالا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية سيتم إيقاف المسافرين القادمين من الهند إضافة إلى (الترانزيت) في مدة أقصاها 14 يوما،

مشيرا إلى تعميم نشرة على 193 مطارا دوليا، موضحا أن العاملين بمطار الخرطوم الدولي يعملون في ظروف صعبة، مشيدا بجهود وزارة الصحة في توفيرها كمامات ومعقمات للعاملين في المطار.

قرار

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان في إجتماعها رقم (103) الذى عقد بقاعة الصداقة برئاسة دكتور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار،

وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة. كما قررت منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وقررت اللجنة تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.

وقالت إن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد إستقراء الوضع الوبائي وإرتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز ال100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من مايو 2021م

إذا إستمر الحال كما هو عليه الآن بدون الإلتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الإحترازات. مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات لا قدر الله والمزيد من التدهور الكارثي.

وفي وقت سابق، حمّلت وزارة الصحة الاتحادية المواطنين، مسؤولية ارتفاع الإصابات والوفيات بجائحة «كورونا»، نتيجة لما وصفته بتهاونهم في التعامل مع المرض.

ووصفت الوزارة، الجائحة في موجتها الثالثة، بأنها كانت “قاسية بعض الشئ”.

وتضرب السودان، موجة ثالثة من فيروس كورونا، تصنف بأنها الأعنف مقارنة بموجتين سابقتين.

وكشفت إحصائية رسمية مؤخراً، عن زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، بجانب توسع في رقعة انتشاره جغرافياً.

وتتصدر الخرطوم جدول الإصابات، بتسجيل أكثر من «20» ألف إصابة مؤكدة، وسبق أن قال مسؤول صحي بالولاية، إن «40%» من السكان مصابون بالمرض.