ظاهرة غريبة في شوارع الكويت والشرطة تستنفر!

في ظاهرة غريبة، عُلقت لوحات مثيرة تحتوي رموزا وحروفا مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، في بعض شوارع الكويت.

واستنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن المسؤول عن وضع هذه اللوحات، التي أثارت جدلا واسعا وسط المواطنين.

ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن ظاهرة غريبة هذه اللوحات، قوله: “قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها”.

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة. وجاء في بعض هذه العبارات “قتلت ووضعت في سيارة”، وفي لوحة أخرى “قتلت ووضعت في حقيبة”، “أخي رماني بالشوزن”.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع إن هذه اللوحات منتشرة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعها على أعمدة على طريق السالمي وفي حولي ومبارك الكبير، مشيرا إلى جهود وزارة الداخلية لبحث الموضوع وفك لغز هذه اللوحات.

وعبّر بعض المعلقين عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع.

فيما رجح بعضهم الآخر أن تكون هذه إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء على أيدي أقاربهن.

