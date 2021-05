مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن بوغبا بعد رفعه علم فلسطين

ألقى مدرب فريق مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، الضوء على قضية لاعبه بول بوغبا بعد رفعه علم فلسطين بعد نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام لحساب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح المدرب أن تصرف بوغبا وزميله عماد ديالو برفع علم فلسطين لا يجب أن يدخل فيه أحد، لأنه من حقهما اعتناق وجهة النظر التي يرانها ملائمة، حسبما أفادت (الوطن).

وكان أحد المشجعين قد أعطى بول بوغبا وعماد ديالو علم فلسطين بعد نهاية المباراة، فقام اللاعبان بالطواف بالعلم داخل أرضية الملعب، في إشارة واضحة لدعمهما للقضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المدرب: “مانشستر يونايتد نادٍ يمتلك لاعبين من أصول ودول مختلفة وكذلك الثقافات متعدد، لذا علينا احترام وجهات نظر الآخرين وغن كانت مختلفة”.

وختم بالقول: “من الإيجابي حقًا أن يفكر اللاعبون في أشياء أخرى غير كرة القدم، تعجبني تلك العقلية”.

على صعيد متصل، أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

حيث أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة “بي إن سبورتس” (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

وكتبت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر “يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم”، واستنكرت ما يحدث لأهالي القدس وسط تجاهل قادة العالم لما يتعرضون له.

ومن جهته كتب الفنان المصري أحمد مكي عبر حسابه بموقع فيسبوك “القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغما عن أنوفهم”، ودعا لأهالي القدس بالنصر على “الإرهاب الصهيوني الغاشم”.

وغرد المغني السوري ناصيف زيتون بصورة في وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح وكتب “أهلنا وناسنا وأحبابنا في فلسطين، الله ينصركم ويكون معكم”.

