الداخلية الألمانية تحظر 3 جمعيات على صلة وثيقة مع حزب الله

قامت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، بحظر ثلاث جمعيات بسبب علاقاتها الوثيقة مع حزب الله اللبناني، واتهامها بتمويل عائلات قتلى الحزب.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وكالة “أسوشيتد برس“، إنها “اشتبهت بقيام الجمعيات الثلاث وهي (عائلة ألمانية لبنانية)، و(الناس من أجل الناس)، و(أعط السلام)، بجمع أموال لعائلات قتلى مقاتلي حزب الله، المتجذر في الطائفة الشيعية بلبنان والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع إيران”.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن “كل من يدعم الإرهاب لن يكون بأمان في ألمانيا”، مشدداً على أنه “أيا كان اللباس الذي يظهر به أنصار الإرهاب، فلن يجدوا ملاذا في بلادنا”.

يذكر أن السلطات الألمانية، صنفت حزب الله العام الفائت، بأنه “منظمة إرهابية”، وحظرت أي نشاط للجناح السياسي للحزب في ألمانيا.

وفي السياق، قامت النمسا في 14 مايو / أيار الجاري، بحظر حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، في خطوة لاقت ترحيبا إسرائيليا، ومتجاوزة بذلك سياسات الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الشان، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح “حزب الله”.

واعتبر أن “حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل”، مشددا على أنه “يجب عدم التشكيك في حق إسرائيل في الوجود”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن النمسا عدلت قانونها “وقررت أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية”. داعية الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

ورحبت إسرائيل، بقرار النمسا “تصنيف حزب الله بأكمله إرهابيا” مشيرة إلى أنه “قبل التعديل، كان الجناح العسكري لحزب الله فقط مشمولاً في القانون الرمزي”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: “أشكر النمسا على توسيع قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الرمزي وتحديد أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية” مضيفا”أدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى تصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية”.

وتابع بيان الوزارة: “وبذلك، تنضم النمسا إلى ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسويسرا، التي اتخذت مؤخرًا قرارات مماثلة بشأن موضوع حزب الله”. واضاف: “يجب على المجتمع الدولي ككل أن ينضم إلى الجهود المبذولة ضد المنظمات الإرهابية”.

واعتبر أشكنازي إن “حزب الله هو منظمة إرهابية تضر أولاً وقبل كل شيء بمواطني لبنان، وتأخذهم كرهائن لخدمة مصالح إيران”.

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