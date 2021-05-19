دوي صفارات الإنذار في مستوطنة أوفيكم والنقب الغربي وكتائب القسام تقصف نتيفوت

غزة 19 مايو 2021 (وال) -ذكرت قناة روسيا اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أوفيكم والنقب الغربي، مشيرة إلى أن “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قصفت مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية.

وأفادت بأن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية استهدفت أيضا أرضا زراعية في منطقة واد صابر بعبسان الكبيرة شرق خان يونس، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القصف اليوم.

كما أطلقت طائرة حربية تابعة للاحتلال صاروخا على موقع للمقاومة الفلسطينية شمال النصيرات قرب وادي غزة.

وفي سياق متصل ذكرت قوات الاحتلال إنها ستشدد قصفها لقطاع غزة الليلة، تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة. (وال غزة) س خ.

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