الجيش اللبناني يُصدر بيان حول الصواريخ التي خرجت من حدوده

علَّق الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، على واقعة إطلاق صواريخ من أراضيه الحدودية مع فلسطين المحتلة باتجاه مواقع إسرائيلية، والقصف الإسرائيلي المقابل على الأراضي اللبنانية.

إذ أصدر الجيش اللبناني بياناً مساء اليوم، أعلن فيه عن استهداف مدفعية إسرائيلية لمنطقة وادي حامول قرب صديقين، وأشار البيان إلى سقوط 17 قذيفة مدفعية على المنطقة، فيما لم تسجل وحدات الجيش وقوع أضرار أو إصابات جراء سقوط القذائف في المنطقة.

وأكد الجيش اللبناني على تمكن وحداته من العثور في المكان عينه، على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة كانت مجهزة بصاروخ معد للإطلاق.

ونوَّه بيان الجيش اللبناني إلى أن “الوحدات المختصة تعمل على تفكيكه”، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الأربعاء، أن 4 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل الأدنى في منطقة عكا، وبينما سمع صوت صفارات الإنذار في حيفا والجيل، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء الهجوم.

وبحسب القناة العبرية 13، فإن القبة الحديدية في إسرائيل تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية صوب المناطق الشمالية من إسرائيل.

إذ سقط أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها في حيفا، وسقط اثنان في البحر، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

يأتي هذا بينما يستمر التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

في غضون ذلك، جرى كذلك سماع صوت صافرات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة حيفا ومنطقة الجليل، حيث تم فتح الملاجئ في منطقتين بشمال إسرائيل.

ووفق المصدر فإن الصواريخ أطلقت من مدينة صور، جنوبي لبنان، صوب إسرائيل.

كذلك ذكر المصدر، أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في لبنان، كما تمت مشاهد تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق جنوب لبنان.

يأتي إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال الجهة المسؤولة عنها غير معروفة،. باتجاه إسرائيل، ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. واستمرار العنف هناك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ العاشر من مايو.

الجدير بالذكر أنه تم يوم الاثنين الماضي، إطلاق 6 صواريخ من تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي للحدود اللبنانية مع مزارع شبعا. على شمال إسرائيل، لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية. وردت إسرائيل بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأيضاً أطلقت 3 صواريخ على شمال إسرائيل الخميس الماضي، سقطت في البحر المتوسط ولم تسبب أضرارا أو إصابات.

