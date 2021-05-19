غانتس: تم اغتيال مسؤولين كبار من حماس بعدد من الغارات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إنه تمت تصفية مسؤولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري “كيكار شبات”، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس، أنه تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها، وبأنه “لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى”.

وجاءت تصريحات غانتس خلال تفقده قاعدة “تل نوف” إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أوضح أن بلاده ستواصل التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة.

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن بلاده تحظى بدعم دولي من أصدقائها وخصوصا الولايات المتحدة، زاعما أن العالم كله يدرك أنه من واجب إسرائيل حماية سيادتها ومواطنيها.

وفي وقت سابق طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي صباح اليوم وحثه على خفض التصعيد.وأوضح أوستن أن راجع مع غانتس تقييمات الحملة العسكرية في غزة، مؤكدا على دعمه المتواصل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية إلا أن الأخير أصر على استمرارها.

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة “حماس” نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.