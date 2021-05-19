البنتاجون: العنف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس في مصلحة أحد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون ) أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس في مصلحة أحد وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون فى إفادة صحفية اليوم الأربعاء : “يجب وضع نهاية للعنف وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

وعلق كيربي علي اطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل ابيب قائلا : “الولايات المتحدة لا تريد ان يحصل تصعيد”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي في إسرائيل اليوم الأربعاء .

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي تغريدة عبر حسابه على تويتر ذكر فيها أن “4 صواريخ أطلقت من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخاً واحداً بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر”.

وأضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي ردت بقصف عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية”.

فيما أعلنت “القناة 13 الإسرائيلية” أن الصواريخ استهدفت مدينتي حيفا وعكا، وسمع دوي صفارات الإنذار شرق حيفا وفي الجليل شمال إسرائيل.

ورغم أن البيت الأبيض ذكر أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الدفاع وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك.. كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة”.

وأضاف “كما قلت اليوم للسفراء هذا حق إسرائيل الطبيعي.. عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصا دعم الرئيس الأميركي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وتابع “إنني على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان”.

كما اعتبر نتنياهو أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع تهدف إلى “سحق حماس”، إذا لم تنجح في “ردعها”. كما أضاف خلال مؤتمر صحافي أن “هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائمًا احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي”.

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 241 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب الآلاف، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. فيما سقط من الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، وجرح 309 أشخاص.