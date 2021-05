مصر تستقبل 8 فلسطينيين مصابين بغارات الاحتلال لعلاجهم

استقبلت المرافق الصحية في مصر 8 مصابين من أبناء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم الخميس ، من أجل تقديم العلاج اللازم لهم .

حيث نقلت روسيا اليوم عن وزارة الصحة في مصر تصريحها الذي أعلنت فيه عن وصول 8 مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش الحدودي القريب من معبر رفح .

و يرتفع بذلك عددد الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات سيناء إلى 12 ، في إطار الدعم المقدم من حكومة مصر للمقاومة الفلسطينية .

إذ كانت وزارة الصحة قد أوعزت في وقت سابق برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في المستشفيات العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد .

مصر تعلن خطة “تضميد جراح” الفلسطينيين

أقرت وزيرة الصحةفي مصر هالة زايد، محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة في مصر، وكشفت أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.

حيث أعلنت هالية زايد، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الخطة تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفياتمصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

مضيفة أن مركز عمليات الغرفة المركزية، مركز التحكم الرئيسي بالرعاية العاجلة، مسؤول عن التنسيق مع غرفة عمليات شمال سيناء لإرسال واستقبال أي بيانات عن أي حالات مرضية، والتنسيق مع قطاعات الوزارة، كما يقوم المركز بالتنسيق بين المحافظات في عمليات إخلاء المصابين.

كما أشادت الوزيرة إلى أن مركز عمليات شمال سيناء، بمديرية الشئون الصحية في المحافظة، يقوم بالتنسيق ومتابعة تحويل الحالات من معبر رفح وبين المستشفيات، وكذا التنسيق مع عمليات إسعاف شمال سيناء طوال فترة التأمين لعمل الإزاحة المطلوبة للسيارات وتحويل الحالات داخل وخارج المحافظة.

وأكملت الوزيرة أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، لاستقبال وتسجيل الاحداث، والتواصل مع الجهات المعنية بالتأمين لإزالة أي عقبات تواجه خطة التامين الطبي والإسعافي، والتنسيق بين المحافظات في عمليات الإخلاء، ومتابعة عمليات الإزاحة بين المحافظات.

موضحة أن القوة الداعمة الأساسية بلغت 50 سيارة إسعاف مجهزة طبيا من إقليم القناة، إضافة إلى 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء، كما يوجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقي المحافظات المصرية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية.

