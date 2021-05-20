قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم إعفاء 80% من ديون السودان الخارجية، وذلك بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (هيبيك) ، مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

جاء تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب عودته للخرطوم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث صرح:”نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم…”.

وأكمل حمدوك: “وهناك 14 مليار دولار عبارة ديون خاصة على حكومة السودان”.

وأكد د.حمدوك أن السودان استوفي الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، حيث قال:”إننا حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا”.

وأشار إلى انه” تم الإيفاء بالشرط الخامس والأخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري”، مضيفا” نكون قد استجبنا لكل الشروط في مبادرة الهيبيك”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده ضمنت إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 مليار دولار.

كما أوضح وزير المالية السوداني، أن مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر، بحسب ما أورد “السوداني”.

وغرد إبراهيم موضحاً أن هناك دول مهمة أعلنت استعدادها لإعفاء ديون السودان، وذلك عندما يبلغ برنامجنا مع الصندوق مداه.

كما أضاف الوزير “‏كان للرئيس الفرنسي، ‎إيمانويل ماكرون، القدح المُعلى فيما تحقق وله شكر مستحق من الشعب السوداني“.

وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير عادل خلف الله ان :”مؤتمر باريس جدد الاعتبار لثورة ديسمبر المجيدة التي نقلت السودان لمرحلة جديدة”.

كما وصرح عضو الحرية والتغيير لصحيفة السوداني أن :”المؤتمر أتاح فرصة لحكومة السودان وقوى الثورة لعكس مايحدث بالسودان ومايريده السودان “.

وأشار لأيضاً الى أن :”مجمل الكلمات الملقاة بالمؤتمر تضمنت خطوات عملية فيما يتعلق بالاستثمار بمنح قروض وإعفاء ديون”.

وأضاف: “بيد أن صندوق النقد الدولي كعادته مازال يطالب بالمزيد لإنهاء التشوهات ورفع الدعم” .

The post حمدوك: سيتم إعفاء 80% من ديون السودان بالخارج يونيو المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

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