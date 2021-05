المغرب العربي .. تأجيل اجتماع وزراء الخارجية بشأن فلسطين

أعلنت الخارجية الموريتانية في بيان لها أنه تم تأجيل اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي الذي كان من المقرر عقده أمس الخميس للبحث في الشأن الفلسطيني .

حيث قالت الخارجية الموريتانية : ” تقرر تأجيل الاجتماع الوزاري المغاربي الذي دعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج لعقده اليوم، على أن يتم الإعلان عن موعد لاحقا له “.

و أضافت إلى أن التأجيل أتى “مراعاة لالتزامات سابقة في سياق التحضيرات التي تضطلع بها المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز، لدعم الرؤية الفلسطينية في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة “.

و يذك أن الحكومة الموريتانية قد أرسلت دعوات لوزراء الخارجية في المغرب العربي للاجتماع غبر تقنية الاتصال المرئي ، و البحث في مساعدة أبناء فلسطين ، وفقاً للأناضول .

و في السياق ، أكدت بعض المعلومات الحكومية في فلسطين أن وزير الخارجية رياض المالكي سيسافر إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة جمعية الأمم المتحدة .

حيث أن الجلسة ستنعقد بشكل استثنائي لمناقشة التصعيدات و الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة و قطاع غزة ، وفقاً لما نقلته قناة روسيا اليوم .

و فيها سيلقي الوزير المالكي كلمة ،بتكليف من الرئيس محمود عباس ، كلمة فلسطين ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القدس .

و سينقل تلفزيون فلسطين الحكومي الجلسة التي أتت بناءً على طلب مشترك من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز ، على الهواء مباشرةً .

و من المتوقع أن يحضر جلسة الأمم المتحدة وزراء خارجية البلدان الأعضاء لمناقشة التطورات ، كما سيعلن رئيس الجمعية العامة عن موقف موحد يدين تلك الاعتداءات .

هذا و ينقسم المجتمع الدولي إلى عدة فرق ، فريق يدعم الاحتلال الإسرائيلي ، وآخر يقف إلى جانب المقاومة في غزة ، و ثالث حيادي يحاول الموازنة بين الطرفين .

فألمانيا حالها كحال أميركا ، لم تصدر أي بيان يطلب من إسرائيل التوقف عن اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبخاصة القدس الشرقية، ولا حتى الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، رغم أن القوانين الدولية والإنسانية تصنف تلك الاعتداءات على أنها جريمة حرب.

بينما موقف الدول العربية فكان منحازاً إلى الأخوة الفلسطينيين ، إذ أكد الرئيس العراقي برهم صالح على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

أما الموقف الرمادي فنلحظه لدى روسيا ، التي دعا رئيسها ،فلاديمير بوتين، حكومة إسرائيل وفلسطين إلى ضرورة وقف العنف، مشيرا إلى أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

