صرح مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، د.عوض تاج الدين، عن توجه الحكومة المصرية لإعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت علي فيروس كورونا في بعض البلاد.

وأكد مستشار الرئيس المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”، أن: “إدارة ملف التطعيمات حكيم جدا، واتفقنا مع الجهات المعنية على كل جديد”.

وأوضح تاج الدين خلال المداخلة أن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

وتابع المستشار “إننا قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر”، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

وأشار د.تاج الدين:” أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق كان قد أكد محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الصحة المصرية أن الشهر القادم سيشهد أول عملية تصنيع للقاح الصيني سينوفاك في مصر .

و أوضح عبد الفتاح أنه “تم تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه “، وفقاً لروسيا اليوم .

وأردف أن ” مركز اللقاح في أرض المعارض مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص ” .

كما بين أن الصحة المصرية اعتمدم على تنويع مصادر اللقاح فهناك “سينوفارم” الصيني و “أسترازينيكا”، وكذلك تم التعاقد على لقاح “سبتونيك” الروسي” .

و بين عبد الفتاح أن الهدف القادم هو الوصول إلى 60 مليون جرعة محلية الصنع من لقاح سينوفاك كي تتم تلبية الاجتياجات الداخلية للمواطنين .

و في السياق الطبي ، أصدرت الحكومة المصرية، قراراتها بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا في مصر بعدما شهدت الأيام السابقة ارتفاع في أعداد الإصابات، ومع توقع تفاقم الحالة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

The post مستشار السيسي: توجهات لإعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ