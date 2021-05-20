كورونا في السودان..وزير الصحة ينوه بخطورة الوضع الوبائي ويصفه بالمخيف

حذرت السلطات في السودان من أن الوضع الوبائي في البلاد بسبب فيروس كورونا في «غاية الخطورة»، ويمضى نحو الانحدار الشديد باتجاه تضاعف ارتفاع الحالات إلى أكثر من 100 ألف بحلول يونيو (حزيران) المقبل، وعليه قررت تعطيل الدراسة بكل أنحاء البلاد لمدة شهر، والتشديد على منع دخول القادمين من الهند البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة، صديق تاور، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس (الأربعاء)، إن القرارات اتخذت بعد نقاش مستفيض لتقارير وتنبؤات وزارة الصحة بالوضع الوبائي الراهن وتوقعاتها بارتفاع أعداد الإصابات في الفترة المقبلة.

وأضاف: بناء على ذلك قررنا تعطيل الدراسة بالجامعات والمدراس لمدة شهر، وتقييد دخول جميع القادمين من الهند خلال الأسبوعين الماضيين، وإعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر المعابر من مصر وإثيوبيا.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل حظر التجمعات والحفلات، وتقليص العمالة في المؤسسات العامة والخاصة إلى الحد المعقول، كما يشترط استمرار النشاط الرياضي عدم دخول الجمهور إلى الملاعب.

تصريح الوزير

ومن جانبه قال وزير الصحة السوداني عمر النجيب إن الوضع الوبائي في البلاد مخيف جدا، إذ تذهب التوقعات بتجاوز حالات الإصابة 100 ألف في يونيو (حزيران) المقبل. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة لجنة الطوارئ الصحية العليا بالبلاد، من أجل حماية حياة المواطنين، والحفاظ على المؤسسات الصحية من الانهيار.

وأقر الوزير بتعثر حملة التطعيم وضعفها، وقال إن الوزارة بصدد إطلاق أضخم حملة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، كما سيتم توزيع اللقاحات في المؤسسات العامة والخاصة.

ومن جهة ثانية، كشف مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان عن إصدار نشرة جوية تم تعميمها على جميع المطارات الدولية بمنع دخول الوافدين من الهند خلال 14 يوما، والتشديد على إجراء فحص الركاب القادمين من مصر وإثيوبيا بمطار الخرطوم، حجرهم على حسابهم الخاص.

واستبعد عدلان أي اتجاه لإغلاق المطارات بالبلاد في الوقت الراهن، بيد أنه قال إذا تفاقم الوضع الوبائي فسنلجأ إلى ذلك.

وأبدت وزارة التربية والتعليم موافقتها الكاملة على قرارات اللجنة بتعطيل الدراسة بالجامعات والمدراس، حرصا على سلامة الطلاب.

وقالت وزيرة التربية والتعليم المكلفة، تماضر الطريفي، اتفقنا مع لجنة الطوارئ على عقد امتحانات شهادة الأساس في كل الولايات مطلع الشهر المقبل، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مواعيدها بنهاية الشهر نفسه.

من جهتها، رهنت وزارة الشؤون الدينية استمرار الصلوات في دور العبادة بالالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية، ولوحت بمساءلة أي تقصير من جانب لجان المساجد والأئمة، واللجوء إلى إغلاق كلي لدور العبادة.

وذكرت لجنة الطوارئ الصحية في بيان أول من أمس (الثلاثاء) أن 50 في المائة من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، إذ بلغت الإحصائيات إصابة 34.707 من جملة عينات الفحص لحوالي 65.252 شخصا، فيما بلغت أعداد الوفيات (1116) غالبيتهم من كبار السن.

وعزت اللجنة ازدياد حالات الإصابة وانتشارها مجتمعيا إلى التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية.

وشددت اللجنة على إلزام الجميع بغطاء الوجه «الكمامة» في جميع مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية.

ومنذ بدء حملة التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في مارس (آذار) الماضي، تم تطعيم 140 ألف من أصل 800 ألف جرعة وصلت إلى البلاد، بسبب إحجام كثير من السودانيين عن التوجه إلى المراكز لتلقي الجرعة.

وطلب السودان 17 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد – 19) ليغطي 8 ملايين بما يمثل 20 في المائة من سكان البلاد.

وفقد السودان عددا كبيرا من رموزه السياسية والاجتماعية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم رئيس حزب الأمة، والسياسي المخضرم الصادق المهدي.

وقف الرحلات من الهند

ومن القرارات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حظرت اللجنة دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند، وذلك بسبب الوضع الوبائي الخطير هناك ،سواء مباشرة أو من دول أخرى في حال زاروا الهند خلال الـ14 يوما الماضية.

وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليونا، الثلاثاء، وهناك مخاوف من انتشار سلالة جديدة سريعة العدوى اكتشفت لأول مرة هناك.

كما قررت اللجنة تعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات في السودان لمدة شهر، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، وفرضت وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.

وقررت أيضا تخفيض عدد العاملين بالمؤسسات المختلفة وفقا لتقدير متخذ القرار، مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات.

وقالت اللجنة إن التوقعات الصحية تشير إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في شهر يونيو المقبل، إذا استمر التهاون بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات.

وأوضحت أن ذلك “سيترتب عليه المزيد من الوفيات والمزيد من التدهور الكارثي”.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.

وكذلك كان إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند قد تجاوز 25 مليونا يوم الثلاثاء، وهناك مخاوف من انتشار سلالة جديدة سريعة العدوى اكتشفت أول مرة هناك.