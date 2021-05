الشيوعي السوداني يقرر إسقاط حكومة الفترة الانتقالية

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي محمد الفضل، أن حزبه قرر في اجتماعه الأخير المُنعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، إسقاط الحكومة الانتقالية في السودان.

وأوضح الشيوعي أنه سيتبع الوسائل السلمية لإسقاط النظام، من أجل تحقيق أهداف آخرى تأتي في مقدمتها حل الضائفة المعيشية، فضلاً عن الوصول لسلام عادل وشامل يعمل على حل الأزمة في البلاد، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وأوضح الفضل أن اللجنة المركزية للحزب دعت لايتنهاض حركة جماهيرية واسعة بهدف الوصول للأهداف المُرادة، بإسقاط النظام وبناء سلطة الشعب.

لافتاً إلى أن الجماهير لم تتمكن من الحصول على أهدافها عقب ثورة ديسمبر المجيدة، بسبب أن القيادة الحالية تشارك فيها القوى المضادة للثورة.

الأمر الذي يجعل الحزب الشيوعي يسعى لتكوين جبهه عريضة مبنية على قواعد شعبية، وصولاً للأهداف الشعبية التي ثار من أجلها الشعب.

وبالأمس دعا الحزب الشيوعي السوداني، الحكومة الانتقالية في السودان، بإلغاء كل خطوات التطبيع مع اسرائيل فوراً.

وجاء في بيان الحزب الشيوعي ” يجب رد الاعتبار لقانون مقاطعة إسرائيل المجاز عام 1958، من برلمان منتخب والعودة إلى احترام الموقف المبدئي للشعب”، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد ناشد الحزب القوى السياسية والوطنية باتخاذ كافة الخطوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما أدان الشيوعي السوداني ما وصفه بـ”الصمت المريب” للمنظمات الدولية والحكومات العربية إزاء ما يحدث من إسرائيل، من تدمير للبنية التحتية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل النساء والأطفال والشيوخ.

بدوره دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، مؤكدا إن التطبيع هو “تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل”.

كما وصرح البرهان على أن التطبيع “ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية بحل الدولتين، هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أن “ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل”، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم “الحل المبني على إقامة الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لموقع أخبار السودان.

كما أكدت حكومة السودان وقوفها إلى جانب أبناء فلسطين في قضيتهم و دعمها الكامل لهم ، مستنكرةً الهجمات الصاروخية و الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة .

حيث أكدت وزيرة خارجية السودان ، مريم الصادق المهدي ، في بيان نشرته أثناء الاجتماع المرئي الطارئ لوزراء الخارجية لعرب في في مجلس الدول العربية ، وفقاً للأناضول .

إذ “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

The post الشيوعي السوداني يقرر إسقاط حكومة الفترة الانتقالية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ