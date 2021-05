السودان.. “عائشة موسى” تتمسك باستقالتها من مجلس السيادة

أفادت مصادر من السودان، أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى، متمسكة باستقالتها التي تقدمت بها للمجلس، وذلك بعد الحديث عن تراجعها عن الاستقالة.

وكانت عائشة موسى قد تقدمت باستقالتها من مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في الثلاثين من شهر رمضان المنصرم، وأنها في إنتظار الرد على طلبها، بحسب “الصيحة”.

ووفقاً للمصادر فقد عادت عضو المجلس إلى الخرطوم، بعد أن قضت شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن عائشة قد أبدت استيائها على العنف الذي مارسته القوات النظامية على المتظاهرين في ذكرى فض الاعتصام، الأمر الذي أدى لاستشهاد شابين وإصابة عدد من الثوار.

على صعيد منفصل، أعلن الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي محمد الفضل، أن حزبه قرر في اجتماعه الأخير المُنعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، إسقاط الحكومة الانتقالية في السودان.

وأوضح الشيوعي أنه سيتبع الوسائل السلمية لإسقاط النظام، من أجل تحقيق أهداف آخرى تأتي في مقدمتها حل الضائفة المعيشية، فضلاً عن الوصول لسلام عادل وشامل يعمل على حل الأزمة في البلاد، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وأوضح الفضل أن اللجنة المركزية للحزب دعت لايتنهاض حركة جماهيرية واسعة بهدف الوصول للأهداف المُرادة، بإسقاط النظام وبناء سلطة الشعب.

لافتاً إلى أن الجماهير لم تتمكن من الحصول على أهدافها عقب ثورة ديسمبر المجيدة، بسبب أن القيادة الحالية تشارك فيها القوى المضادة للثورة.

الأمر الذي يجعل الحزب الشيوعي يسعى لتكوين جبهه عريضة مبنية على قواعد شعبية، وصولاً للأهداف الشعبية التي ثار من أجلها الشعب.

وبالأمس دعا الحزب الشيوعي السوداني، الحكومة الانتقالية في السودان، بإلغاء كل خطوات التطبيع مع اسرائيل فوراً.

وجاء في بيان الحزب الشيوعي ” يجب رد الاعتبار لقانون مقاطعة إسرائيل المجاز عام 1958، من برلمان منتخب والعودة إلى احترام الموقف المبدئي للشعب”، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد ناشد الحزب القوى السياسية والوطنية باتخاذ كافة الخطوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما أدان الشيوعي السوداني ما وصفه بـ”الصمت المريب” للمنظمات الدولية والحكومات العربية إزاء ما يحدث من إسرائيل، من تدمير للبنية التحتية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل النساء والأطفال والشيوخ.

