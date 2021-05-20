سعر الدولار في السودان اليوم 20-5-2021.. ارتفاع تاريخي في الموازي والبنوك

ارتفاع جديد يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني، في سوق العملات الموازي، في تعاملات اليوم الخميس.

ووفقاً لحديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد وصل سعر صرف الدولار لأرقام قياسية عند بعض التجار بواقع 416 جنيهاً للدولار الواحد.

كما أفادوا أن حجم المضاربات ارتفع بشكل واضح في السوق السوداء عقب مؤتمر باريس، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب على الدولار.

وفي المقابل رفع بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار حيث بلغ 409.7933 جنيهاُ، لتقوم البنوك بدورها برفع سعر الصرف.

فقذ رفع بنك أمدرمان سعر صرف الدولار إلى 412 جنيهاً، فيما بلغ سعر الصرف في بنك فيصل 410.1000 جنيهاً.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم إعفاء 80% من ديون السودان الخارجية، وذلك بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (هيبيك) ، مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

جاء تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب عودته للخرطوم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث صرح:”نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم”.

وأكمل حمدوك: “وهناك 14 مليار دولار عبارة عن ديون خاصة على حكومة السودان”.

وأكد حمدوك أن السودان استوفي الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، حيث قال:”إننا حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا”.

وأشار إلى أنه” تم الإيفاء بالشرط الخامس والأخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري”، مضيفا” نكون قد استجبنا لكل الشروط في مبادرة الهيبيك”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده ضمنت إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 مليار دولار.

كما أوضح وزير المالية السوداني، أن مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر، بحسب ما أورد “السوداني”.

وغرد إبراهيم موضحاً أن هناك دول مهمة أعلنت استعدادها لإعفاء ديون السودان، وذلك عندما يبلغ برنامجنا مع الصندوق مداه.

كما أضاف الوزير “‏كان للرئيس الفرنسي، ‎إيمانويل ماكرون، القدح المُعلى فيما تحقق وله شكر مستحق من الشعب السوداني“.

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