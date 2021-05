غانتس يؤكد مقتل عدد من قيادي حماس و المقاومة الفلسطينية

أكد بيني غانتس ، وزير الدفاع غي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدد من قيادات حماس و المقاومة الفلسطينية .

حيث قال غانتس في تصريح له أنه ” تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها ” ، مضيفاً أنه “لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى”.

و أوضح أن ” حكومته ستواصل التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة ” .

و أشار غانتس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحظى بدعم من ” أصدقائه ” و على رأسهم الولايات المتحدة ،مبيناً أنه من واجبهم الدفاع عن سيادة الاحتلال ، حسب رأيه .

هذا و دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، السفراء الأجانب في إسرائيل، لدعم بلاده بشكل قاطع، مدعيَّاً أن أمن إسرائيل من أمن العالم ككل.

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه على “تويتر” ، “قلت للسفراء الأجانب الذين تحدث معهم اليوم: عليكم أن تدعموا إسرائيل بشكل قاطع لأن هذا الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فحسب بل أيضا بأمننا المشترك وبمصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط.”.

وتذرع نتنياهو: “توجيه الانتقادات لإسرائيل بدلا من انتقاد المجرمين الذين يرتكبون جريمة حرب مزدوجة، أي الاختباء وراء المدنيين واستهداف المدنيين، يشكل منتهى النفاق والغباء. هذا يشجع الإرهابيين فهذا سيء بالنسبة لنا جميعا”.

وتشدق نتنياهو ببطولات جيش الاحتلال وإنسانيته في التعامل مع المدنيين قائلاً: “قلت للسفراء الأجانب: ليس هناك أي جيش في العالم يفعل أكثر من جيش الدفاع الإسرائيلي لتجنب المدنيين. انتقاد إسرائيل بهذا الشأن ليس إلا أمر سخيف وغير عادل وخاطئ فهذا يضر كثيرا بالدول الديمقراطية التي تحارب شرا من هذا القبيل.”.

أبان البيت الأبيض ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن تناول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرابع مرة مسألة الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، وقام بحثه على وقف العمليات العسكرية في غزة .

وقال البيت الابيض إن بايدن تطرق مع نتنياهو إلى مدى قدرة إسرائيل خلال الحرب الجارية حاليًا على إضعاف قدرة حركة حماس في قطاع غزة.

