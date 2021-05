وكالة سونا السودانية: حمدوك لم يدلي بأي تصريح للإعلام الإسرائيلي

أصدرت وكالة سونا للانباء في السودان، بيانا توضيحيا اليوم الخميس نفت فيه الأنباء المتداولة حول إدلاء رئيس وزراء السودان، د.عبد الله حمدوك بأي تصريحات للإعلام الإسرائيلي.

وقالت وكالة سونا في بيانها إن “بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة “معاريف” الاسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوكالة السودانية”:” أن حمدوك عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حوارا مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى”.

هذا ونسبت تقارير وأخبار إعلامية أمس الأربعاء تشير إلى أن د.حمدوك يجري “أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية” على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، ذكرت إنه قال:” عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وأن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق”.

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم إعفاء 80% من ديون السودان الخارجية، وذلك بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (هيبيك) ، مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

جاء تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب عودته للخرطوم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث صرح:”نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم…”.

وأكمل حمدوك: “وهناك 14 مليار دولار عبارة ديون خاصة على حكومة السودان”.

وأكد د.حمدوك أن السودان استوفي الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، حيث قال:”إننا حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا”.

وأشار إلى انه” تم الإيفاء بالشرط الخامس والأخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري”، مضيفا” نكون قد استجبنا لكل الشروط في مبادرة الهيبيك”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده ضمنت إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 مليار دولار.

كما أوضح وزير المالية السوداني، أن مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر، بحسب ما أورد “السوداني”.

وغرد إبراهيم موضحاً أن هناك دول مهمة أعلنت استعدادها لإعفاء ديون السودان، وذلك عندما يبلغ برنامجنا مع الصندوق مداه.

