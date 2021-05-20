رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية: قراراتنا مبنية على تقارير وزارة الصحة

كشف رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، أن قرارات لجنته المُتخذة أخيراً، جتءت بناءً على تقارير وزارة الصحة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للطوارئ، بأنهم حريصون على المحافظة على المنظومة التي تؤثر فيها جائحة كورونا، كالتعليم والزراعة والدورة الاقتصادية، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان قد أصدرت قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس، لمدة شهر.

كما شمل قرار اللجنة العليا للطوارئ إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد منع القرار دخول جميع القادمين إلى السودان من دولة الهند مباشرة أو من دول آخرى كانوا في الهند خلال 14 يوماً الماضية.

وبحسب بيان صادر من اللجنة، سيتم تخفيض العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة.

ولفت البيان إلى أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد دراسة الوضع الوبائي، هناك إرتفاع في معدل الإصابات حالياً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن، دون الالتزام بالضوابط الصحية.

الأمر الذي سيقود إلى المزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصولاً للتدهور الكارثي.

ومنع القرار كذلك الحفلات العامة في الصالات والأندية، فضلاً عن منع التجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

فيما دعت اللجنة إلى التزام الجميع بلبس “الكمامة” في مواقع العمل والمركبات العامة والأسواق.

وقد ترجى البيان جميع المواطنين في التعاون في تنفيذ الاشتراطات، بحكم أن المسؤولية مشتركة في الحد من انتشار الوباء.

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، عقدت اللجنة الإعلامية للحد من انتشار كورونا في السودان، اجتماعا بحضور عدد من مديري الإدارات الصحية بالوزارة والأجهزة الإعلامية.

هذا وقد أكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية في السودان، على أن تقوم الأجهزة الإعلامية بالاستمرار في توعية المواطنين في هذا الصدد، وفقاً لـ“سونا”.

ولفت الاجتماع إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا في السودان تشكل خطراً على كل فئات المجتمع.

كما تناول الاجتماع كذلك، الخطة الإعلامية للجنة في الفترة القامة، مؤمناً على أهمية اليوم المفتوح التوعي عن الكورونا وعن اللقاح، والذي من المنتظر أن يكون بعد عيد الفطر المبارك.

The post رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية: قراراتنا مبنية على تقارير وزارة الصحة appeared first on Souk Ukkaz News.

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