حركة حماس: وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غصون 24 ساعة

صرح قيادي في حركة “حماس”، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية ” وشيك، ربما في غضون 24 ساعة القادمة”.

وأكد القيادي في حركة حماس بأن “هناك أجواء إيجابية حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين الذين اقترحوا حلولا مختلفة”.

وأشار إلى أن “المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة، وهي إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي”.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع قناة “الميادين”: “أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح“.

كما واوضح أبو مرزوق أن “وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل”، كما أنه سيكون “على قاعدة التزامن”، وفق تعبيره.

غانتس يؤكد مقتل عدد من قيادي حماس و المقاومة الفلسطينية

أكد بيني غانتس ، وزير الدفاع غي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدد من قيادات حماس و المقاومة الفلسطينية .

حيث قال غانتس في تصريح له أنه ” تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها ” ، مضيفاً أنه “لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى”.

و أوضح أن ” حكومته ستواصل التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة ” .

و أشار غانتس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحظى بدعم من ” أصدقائه ” و على رأسهم الولايات المتحدة ،مبيناً أنه من واجبهم الدفاع عن سيادة الاحتلال ، حسب رأيه .

هذا و دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، السفراء الأجانب في إسرائيل، لدعم بلاده بشكل قاطع، مدعيَّاً أن أمن إسرائيل من أمن العالم ككل.

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه على “تويتر” ، “قلت للسفراء الأجانب الذين تحدث معهم اليوم: عليكم أن تدعموا إسرائيل بشكل قاطع لأن هذا الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فحسب بل أيضا بأمننا المشترك وبمصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط.”.

