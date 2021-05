هيفاء وهبي للسعودية:” البدو ليس وصفا مسيئا كي يتم الاعتذار عنه”

علقت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه تجاه الشعب السعودي، قائلة: “البدو ليس وصفا مسيئا كي يتم الاعتذار عنه”.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة، وكان الأجدر تكملة الحوار باحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا أيضا كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

واختتمت تغريدتها بالقول: “علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الاعتذار عن ما هو مشرف في الأصل”.

وتلوح في الافق ازمة دبلوماسية عاصفة بين لبنان والسعودية، بعد تصريحات ادلى بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية “شربل وهبي” عن المملكة.

قال وهبة في مقابلة مع قناة “الحرة” رداً على موضوع سلاح حزب الله ان “الفرنسيين لن يتطرقوا الى موضوع حزب الله”، مضيفاً: “سلاح حزب الله يتحمل مسؤوليته الحزب ولا شك ان لبنان يتحمل هذه المسؤولية ولكن القرار هو قرار الحزب، عندما كانت اسرائيل تحتل لبنان تجند شباب الحزب للدفاع عن سيادة لبنان وحرروا الجنوب”.

وتابع: “هناك مرحلة ثانية عندما اتى الدواعش، وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، دول المحبة جلبت لنا الدولة الاسلامية وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر

القناة الامريكية استضافت محللا سعوديا بوجود الوزير وهبي خلافا للأصول المهنية، عندها حصلت مشادة بين الوزير والضيف الذي بدا بكيل الاتهامات لرئيس الجمهورية اللبنانية بانه باع لبنان من اجل رغبات حزب الله مما استدعى ردا من الوزير وهبي قال فيه ان من يقتل خاشقجي في اسطنبول لا يحق له التحدث بهذه الطريقة. وانسحب الوزير من الحلقة غاضبا موجها كلامه للمذيعة قائلا ” انا من لبنان كيف يهيني واحد من اهل البدو ؟ ” قبل ان يعود الى استكمال الحلقة بمفرده.

وأعربت وزير الخارجية اللبناني عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.

وأعربت عن كامل تضامنها مع سوريا “في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة”، داعية المجتمع الدولي إلى “التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.

