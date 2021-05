ليبيا.. اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي

دعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي، بغرض مناقشة مقترح اللجنة القانونية المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

وبحسب بيان صادر من البعثة الأممية في ليبيا، فإن الاجتماع سيُعقد في يومي 26 و27 من مايو الجاري، بحسب ما جاء في “أخبار ليبيا”.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيعقبه إحالة نتائج المداولات إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للنظر فيها.

على صعيد منفصل، أعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، تعيين قنصل جديد لبلاده في بنغازي الليبية.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن الدبلوماسي “كارلو باتوري” تم تنصيبه قنصلاً في مدينة بنغازي الليبية، وفقاً لما أورد “أخبار ليبيا”.

وأوضح دي مايو أن باتوري، سيباشر عمله في منصبه الجديد في الـ 26 من شهر مايو الجاري.

وقال دي مايو: “في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) بدأت أيضًا الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس الغرب”.

وتابع قائلاً: “شرعنا بإعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة الليبية”.

في سياق آخر في الشأن الليبي، عُقد يوم الثلاثاء، اجتماعاً بين محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ليبيا، والسفير الجزائري في ليبيا كمال حجازي، بالمقر الرسمي لاتحاد التعاون الليبي الجزائري.

وتناول الرعيض وحجازي، كافة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، لتسهيل نقل السلع التجارية بين البلدين دون أي عقبات، بالإضافة إلى دراسة فتح الخطوط الجوية والبحرية بين الدولتين.

وتباحث الطرفان حول الأوضاع الاقتصادية، والعمل على حل جميع الصعوبات التي تواجه التعاون بين البلدين، وتمّ الحديث عن المنتدى الاقتصادي “الليبي الجزائري” المقرر عقده في 29 مايو الحالي، وما هي نتائجه على ليبيا والجزائر، بالإضافة لايجاد طرق مساعدة من الخبراء الجزائريين لتوصيل الغاز للمنازل عبر شبكات خاصة.

وكان أيضاً في الاجتماع الليبي الجزائري، رئيس الغرفة المشتركة الليبية الفرنسية محمد بن وفاء، ومندوب التعاون الدولي عن الخارجية جمعة أرحومة، وهاني بادي عضو بإدارة غرفة التجارة والصناعة في مصراتة، بالإضافة للمدير المالي والمستشار القانوني لاتحاد التعاون الليبي الجزائري، وفق “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

