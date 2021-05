أكدت عضو الفريق الطبي لوزارة الصحة العراقية، ربى فلاح حسن، اليوم الخميس، أن نصف مليون عراقي أخذوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

واشارت عضوة وزارة الصحة العراقية إن “الوزارة تطمح للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الملقحين، بنسبة تصل بين 20 – 50 % من مجمل المواطنين العراقيين، مع مراعاة المستثنين من اللقاح كالحوامل والمرضعات والأطفال دون الـ18”.إقرأ المزيداعتقال طبيب عراقي أثار الجدل بشأن علاج مرضى كورونا

وأضافت، أن “الوزارة وفرت أكثر من لقاح، واللقاحات الحالية هي فايزر وسينوفارم واسترازنيكا، وجميعها آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، ولم نسجل حتى هذه اللحظة أي أعراض جانبية خطيره تهدد حياة الإنسان، وإنما أعراض جانبية بسيطة”.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، الأسبوع الماضي، 110 أصابة بفيروس كورونا، بين العراقيين الذين تم إجلاؤهم حديثا من الهند.

هذا وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن :”العراقيين المصابين بفيروس كورونا الذين تم إجلاؤهم من الهند، لا يحملون السلالة الهندية من الجائحة”.

وأشار إلى أن،:” أن جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط وإجراءات الصحة العامة”، نافياً “ما نشر بشان عدم أتباع إجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند”.

وأكد البدر:” أن الصحة نجحت في استقبال الوجبة الأولى من العائدين من الهند، وكان بينهم 83 مصاباً تم عزلهم، منوها إلى أنه تم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم 27 مصابا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، سيطرت قوات الدفاع المدني العراقية، أول أمس، على حريق شبّ في كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصناعية في محافظة النجف.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا حول الحادث، جاء فيه: إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف”.

وأشار البيان إلى أن “فرق الاطفاء طوقت الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”، مبينة أن “سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما أشعل الحريق بادئ الامر”.

The post الصحة العراقية: نصف مليون عراقي أخذوا لقاح كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ