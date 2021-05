النجم المصري يوسف الشريف يتحفل بعيد زواجه الثاني عشر

إحتفل النجم المصري، يوسف الشريف، بعيد زواجه ال12 ،علي الستايلست والمؤلفة إنجي علاء، بنشر صورة مجمعة لهما تشير لكل عام بينهما، عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وكتب النجم يوسف الشريف على الصورة:”انهاردة عيد جوازنا الـ 12.. 12 سنة عدّوا كأنهم 12 دقيقة كل سنة وأنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا”.

بينما نشرت زوجته، إنجي علاء، مجموعة صور خلال أجازتهما الصيفية عبر حسابها بموقع “تويتر”، علقت عليها :”كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. 12 سنة عدوا ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

حسن شاكوش يعلن تضامنه مع فلسطين بتأجيل “حبيبتي”

ومن سياق الفن ايضا، كشف مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش عن تأجيل طرح آخر أعماله الغنائية “حبيبتي” وذلك بسبب رفضه للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، معلنًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وعبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب حسن شاكوش: “تم تأجيل كليب حبيبتي تضامنا مع فلسطين”، حسبما أفاد موقع (البوابة) المصري.

كليب “حبيبتي” الذي أعلن عن تأجيله شاكوش، تشاركه فيه الفنانة المصرية ياسمين رئيس، حيث لم يوضح مطرب المهرجانات عن المواعيد الجديدة لطرح الأغنية.

بدوره أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تبرعه بكامل عائدات أغنيته الجديدة، التي يطرحها اليوم الأربعاء، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك” وعلق فيها: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

وتأتي خطوة رمضان تضامنا مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق التضامن مع الشعب الفلسطيني، أعلن الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة بباحة القدس.

وكتب الفنان عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم“.

