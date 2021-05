محلية كوستي تدشن الإستعداد المبكر للخريف

دشنت محلية كوستي، برعاية الأستاذ آدم حامد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لولاية النيل الأبيض بمحلية كوستي، اليوم الخميس، عمل طوارئ الخريف والاستعداد المبكر لتدابير الخريف.

حيث عملت محلية كوستي على فتح المصارف الفرعية وشبه الفرعية وتحديد مواقع المعابر والكباري لعدد من المصارف، وذلك بغرض تسهيل حركة المرور .

وأكد المدير التنفيذي بالمحلية، إنطلاق أعمال العمالة اليومية بمصرف السكة حديد بوحدة كوستي شمال الى غرب المزلقان.

كما باشر المدير التنفيذي، عمليات إزالة التشوهات والأنقاض على طول خط السكة حديد بدائرتي السوق الشعبي والكبير على أن تتم إزالة كافة مكبات المخلفات اليومية وتنظيم حركة الباعة المتجولين ومواقف المركبات العامة السفرية والداخلية.

وأشار المدير التنفيذي بالمحلية، إلي ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة لوضع التدابير الاحترازية اللازمة لمجابهة آثار الخريف، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

إجراءات إزالة السودان من قائمة الإرهاب تكتمل رسميًا

ومن مستجدات الساحة السودانية، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، أنها أزالت السودان رسميًا من قائمة الإرهاب، أو ما يعرف بالقائمة الأمريكية السوداء.

وقالت الوزارة أن إن هذه الإزالة تأتي مكملة لإجراءات وزارة الخارجية التي بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي، والقاضية بإزالة كافة القيود المفروضة على السودان بخصوص دعم الإرهاب، حسبما أفادت صحيفة (سبق الإلكترونية) نقلًا عن “فرانس برس”.

وذكرت الوزارة أن القرار يشمل رفع القيود المفروضة على السودان فيما يخص التعاملات المالية، بحيث يتم السماح بتوريد المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية بدون عائق قانوني.

وأوضحت أن هذا القرار سيدخل في حيز التنفيذ بصورة رسمية اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 20 مايو، وسيتم نشره في السجل الفيدرالي.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم السودان ضمن قائمة الإرهاب منذ العام 1993، وترتب على ذلك الكثير من القيود والعقوبات الاقتصادية التي تحظر بموجبها التعامل مع الصادرات السودانية.

وفي وقت سابق هاجم الحزب الشيوعي السوداني، الولايات المتحدة ، رغمًا عن القرار الذي صدر بإزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء.

ووصف الشيوعي إصدار الولايات المتحدة لقرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب بأنه عملية ابتزاز تهدف لتحقيق أطماع أمريكيا بالتطبيع مع إسرائيل، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

وقال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إن الولايات المتحدة كان من الأجدر أن ترفع السودان من قائمة الإرهاب فور سقوط النظام السابق وليس بعد عام ونصف، حسب قوله.

