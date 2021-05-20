سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 20 مايو 2021 في السودان

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 20 مايو 2021، في البنك المركزي، وسجل ارتفاعا تاريخيا لدى السوق السوداء.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان عند 408.79 جنيه للشراء و411.85 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وصعد سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” إلى 415 جنيها مقابل 413 جنيها، أمس.

وهذا هوا أعلى سعر وصل إليه الدولار في السودان منذ سنوات، حسب وسائل إعلام محلية.

وتجاهلت الأسواق الموازية مخرجات مؤتمر باريس الداعم للاقتصاد السوداني خلال الساعات الماضية، بشكل محير للغاية رغم أن النتائج جميعها تصب في صالح قوة القدرات السودانية على امتلاك العملات الأجنبية.

وفاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

وبقي سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي عند 499.92 جنيه للشراء و503.67 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو لدى السوق الموازية إلى 498 جنيها مقابل 500 جنيه، أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي عند 579.76 جنيه للشراء و584.11 جنيه للبيع.

فيما هوى سعر العملة البريطانية لدى السوق الموازية إلى 570 جنيها مقابل 583 جنيها، أمس.

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 109.05 جنيه للشراء و109.87 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر العملة السعودية في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” إلى 109 جنيهات مقابل 108.2 جنيه أمس.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في المركزي 111.30 جنيه للشراء، و112.13 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر العملة الإماراتية لدى السوق الموازية عند 112 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي في المركزي السوداني 1352.72 جنيه للشراء و1362.86 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

قروض

واقترب السودان من التخلص من 80% من ديونه عقب نجاحه في تنفيذ 5 شروط دولية وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس.

وأكد حمدوك في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من فرنسا ومشاركته في “مؤتمر باريس” الأربعاء أن السودان

استوفى كافة الشروط الموضوعة للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار للاستفادة من مبادرة “هيبك”.

ومبادرة “هيبك” خاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون.

ويتوقع حمدوك أن يتم إعفاء السودان من الديون بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، بعد تنفيذ 5 شروط بينها تسوية ديون البنك الدولي

وبنك التنمية الإفريقي ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.

وأوضح: “جميع هذه الشروط تم تنفيذها قبل سفرنا إلى باريس”.

ووفقا لحمدوك، سيتم إعفاء السودان من 80% من ديونه الخارجية للدول الأعضاء في نادي باريس وخارجه، بما يعادل 45 إلى 46 مليار دولار من جملة دين البلاد الذي يبلغ 60 مليار دولار.

وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.

وألغت كل من ألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، ديونهم الثنائية على السودان بأكثر من 1.5 مليار يورو، إضافةً لعشرات الملايين للبنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.