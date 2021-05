أنباء عن انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

نشر الفنان المصري ​أحمد العوضي​، منشور كتبه على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه:”إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك”.

وأثار المنشور الذي نشره الفنان أحمد العوضي جدل واسع، حيث

إعتبر عدد كبير من المتابعين ان أحمد قد قصد زوجته الممثلة ​ياسمين عبد العزيز.

بينما رأي البعض أن كلامه هذا لا يشير إلي وجود خلاف مع زوجته بل يمكن ان يكون قصده شخصاً آخر مثل زميل أو صديق، وفقاً لمة ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي وقت سابق، قال الممثل العوضي أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز معجبة بشخصيتة “سيف الخديوي” في مسلسلهما “اللي ملوش كبير”، مؤكدا بأنها طالبته بأن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي و الاحتفاظ بشارب الخديوي.

وعلق العوضي في أول ظهور له في رمضان، خلال برنامج “ستوديو9090″، ” أنه “اختار شخصية الخديوي لأنها جديدة عليه ولم يتم تقديمها بهذا الشكل في أي عمل فني سابقا”، مشيرا إلى أنه:”اخترع العبارات الشهيرة التي احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعلق ايضا، حول الأنباء المتداولة حول انفصالة من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:” من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم أن كان أحد أسباب سعادتنا”، مؤكدا أنهما يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي وقت سابق، علق العوضى على منشور يؤكد طلاقة من الفنانة ياسمين عبد العزيز ساخرا من شائعة انفصالهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك، بعدما أكدت أن العوضى طلق ياسمين عبد العزيز وقال في تعليقه: “إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا”.

وتعتبر الشائعة ليس الأولى من نوعها، فكثر تداول الاخبار عن انفصال النجمين، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، شارك العوضي مع جمهوره ومتابعيه في احدي موقع التواصل الاجتماعي في حسابه الرسمي “إنستجرام” أحدث صوره بصحبة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في أخر ظهور لهم داخل أحد المطاعم.

