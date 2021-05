سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي بتعاملات اليوم الخميس 20/5/2021 في سوريا

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3245 ليرة للمبيع ، مقابل 3165 لللشراء .

و وفقاً لموقع العين الإخبارية الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت و3965 مقابل اليورو ، و و866 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى و10801 ليرة ، و الدرهم الإماراتي و 884 ، بينما سجل الجنيه المصري 205 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 385 ليرة سورية .

و بالنسبة للذهب ، فوصل سعر الغرام من عيار 18 قيراط إلى 134,571 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 157,000 ليرة للغرام الواحد .

هذا تحدث رئيس لجنة الصادرات في “غرفة تجارة دمشق”، فايز قسومة، عن أن سبب تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، يعود إلى “تأمين كمية من القطع الأجنبي بطرق مختلفة، وبصعوبة، دون علم أحد من المسؤولين بمصدرها”.

وأشار قسومة، في حديث لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، الأحد 9 من أيار، إلى أن تعليمات وقرارات الحكومة في محاولاتها لضبط قيمة الليرة ليست لها أي علاقة، ولا يمكن أن تسهم بتحسن سعر الصرف أساسًا.

وتوقع قسومة أن يستقر سعر صرف الليرة السورية لستة أو سبعة أشهر مقبلة بين 2850 و2950 ليرة للدولار الواحد، مقدمًا ثلاثة مقترحات من شأنها أن تحافظ على هذا الاستقرار بشكل دائم لا مرحلي.

واقترح “عدم إلغاء ترخيص شركات الصرافة وتوقيف عملها، لأنها ستتوجه بعد هذا القرار إلى العمل في السوق السوداء، والاكتفاء في حال ارتكبت تلك الشركات أي مخالفات بتغريمها ماديًا”.

وطالب بالسماح لشركات الصرافة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، “ليتم القضاء على السوق السوداء، إذ يدخر الكثير من الناس أموالهم بالدولار بسبب معدلات التضخم العام الماضي”.

ومع اقتراب موسم الخضار والفواكه، اقترح قسومة أن يشتري المصرف المركزي، فضلًا عن شركات الصرافة، القطع الأجنبي الذي سيتوفر بيد مصدري الخضائر والفواكه بالسعر المناسب.

ولكن الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو قال في وقت سابق، إن المشكلة في سوريا ليست مشكلة سعر صرف، وإنما المشكلة تكمن في الاقتصاد، وسعر الصرف يعبر عن الحالة الاقتصادية.

وأضاف أن تحسين سعر الصرف لن يحسن الاقتصاد لأنه متهاوٍ بالأساس، وبالتالي ستشهد أسعار الصرف حالات ارتفاع كبيرة في المستقبل.

