التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي في اليمن،اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة،كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه جازان جنوبي المملكة السعودية.

حيث نقلت وكالة الأناضول بيان صادر عن التحالف والذي جاء فيه أنه ” تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان (جنوب غربي المملكة)”.

كما أشار البيان إلى “استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية، بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات”.

وفي سياق أخر كان قد كبد الجيش اليمني، ، جماعة أنصار الله الحوثية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، شملت آليات عسكرية كانت في طريقها إلى نحو جبهات المشجح، غرب مأرب.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثي، أبو قيس المروني مع مرافقيه، إثر مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية غرب مأرب.

ودارت في عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي لمأرب مواجهات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية للجيش ومقاتلات التحالف العربي.

وأسفرت المواجهات عن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت في طريقها إلى جبهات المشجح.

وفي جنوب شرق الجوف كان العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، بعد استدراجهم من قبل الجيش اليمني، بحسب العربية.

وعملت قوات الجيش اليمني على استدراج مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر، وباغتتها بهجوم أدى إلى مقتل وجرح العشرات، قبل أيام.

وكان قد تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وبمساندة المقاومة الشعبية استطاعت أن تستعيد مواقع في جبهة المشجة غربي محافظة مأرب، في أبريل الفائت.

وأوضحت المصادر العسكرية أن فرق الجيش وبدعم من المقاومة الشعبية هاجمت، صباح 12 أبريل الفائت، مواقع تابعة لمليشيات جماعة أنصار الله الحوثية.

وتابعت المصادر أن الجيش اليمني حقق خلال هجومه استعادة مواقع هامة في منطقة المشجح التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال أبريل الفائت وتمركزت فيها لاستخدامها في قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثية، وكبَّدهم الجيش خسائر في العتاد، ودمر عددا من أطقم الحوثيين بينهم عدة ذخيرة.

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