لبنان.. إحباط محاولة تهريب سوريين مقابل شاطئ العريضة الحدودي

اعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب عدد من السوريين كانوا على متن مركب صيد مقابل شاطئ العريضة الحدودي.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا حول عملية الإحباط، قال فيه: إنه “بتاريخ 20 مايو 2021، تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش من إحباط محاولة تهريب 125 نازحا سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية، واعترضت الدورية المركب على بعد أميال من الشاطئ في عرض البحر مقابل شواطئ العريضة- عكار، وتم توقيفهم”.

يذكر أن هذه ثاني محاولة تهريب عبر البحر يحبطها الجيش اللبناني خلال شهر.

وفي سياق مشابه، توفي 130 شخصًا غرقًا من بينهم سودانيون في أبريل الماضي، خلال رحله للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بعدما غرق مركبهم البلاستيكي.

ووقع الحادث بسبب الأمواج العالية التي تجاوزت الـ6 أمتار بالبحر المتوسط، حيث وصلت سفن إنقاذ لإنقاذهم من تلك الأمواج ولكن الأمواج العالية لم تمكنهم من انتشال الغرقى، حسبما أفادت صحيفة (الصيحة) السودانية.

وقالت مصادر مطلعة إن جميع من كانوا على متن المركب المطاطي الذي غرق في البحر المتوسط باتجاه أوروبا لم ينج منهم أي شخص وتوفوا جميعهم جراء الأمواج العالية والرياح القوية.

وذكرت المصادر إن الجهات الرسمية لم تتعرف حتى الآن على هويات جميع الغرقى، وما إذا كانوا جميعهم سودانيون أم هنالك ضحايا من جنسيات أخرى.

على صعيد منفصل، أعلنت القوات المسلحة في السودان عن إحباط عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في تعميمٍ صحفي، اليوم السبت: “تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف بالاتجاه الاستراتيجي الشرقي من توقيف عصابة اتجار بالبشر بمنطقة “مهلا” شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشاب إثيوبي”.

وقال قائد الفرقة الثانية مشاة حيدر الطريفي إن القوات المسلحة في السودان حريصة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضاف قائد الفرقة: “إننا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

