إقبال كبير من المواطنين على مراكز لقاحات كورونا في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر “اليونيسيف”.

إلى جانب ومسئولو وزارة الصحة المصرية، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الحديث مع المواطنين الذين ينتظرون تلقي اللقاح في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض.

وسألهم عن إجراءات التسجيل التي اتخذوها، والمدة التي استغرقوها ما بين التسجيل والاستجابة بدعوتهم لزيارة المركز لتلقي اللقاح، حيث أكد معظمهم أن الفترة قصيرة، ولا تتعدى بعض الأيام، وأشاد المواطنون بمستوى التنظيم والتجهيز للمراكز التي تستقبلهم وخاصة هذا المركز الرئيسي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالى 10 آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.



وأشارت الوزيرة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليًا بالتوازي بتطبيق ذلك النموذج في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من محافظة الجيزة، حيث إنه جار الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة القادمة.