السودان يستعد لاقامة الامتحانات وسط المخاوف من تفشي سلالة كورونا الهند ﻿

في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بالسودان والعالم وتفشي انتشار سلالة كورونا الهند في عدد من الدول واعلان الخرطوم والولايات لاغلاق جزئي وتعليق الدراسة

تستعد الصحة والتربية مع الجامعات في العديد من الولايات وب التحوطات الصحية لإجراء الإمتحانات

و اعلنت مدير جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه ان جميع الامتحانات المعلنة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا قائمة في مواعيدها

وذلك استنادا على ما ورد في خطاب السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم حول الاستثناء من قرارات لجنة الطواريء الصحية.

وحثت مدير عام وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور د. رحاب فتح الرحمن علقم مع وفد وزارة التربية والتعليم بالولاية برئاسة المديرالعام عبدالعال

صالح آدم الترتيبات اللازمة لإجراء إمتحانات الفصول الدنيا بمرحلتى الأساس والثانوي التى تنطلق فعالياتها صبيحة السبت المقبل مع وضع كافة الإشتراطات الصحية لمواصلة الامتحانات.

وقدم عبد العال صالح مدير عام التربية والتعليم بالولاية تنويراً لمدير عام الصحة حول الترتيبات الموضوعة للإمتحانات النهائية ، وقال إنهم سيراعون كافة المطلوبات الصحية.

من جانبها أشادت د. رحاب فتح الرحمن علقم بجهود المعلمين بالولاية الذين ظلوا يعملون فى ظل الظروف الصحية حتى وصلوا لنهاية العام مؤكدة دعم وزارتها للتربية والتوجية لأداء الإمتحانات بتوفير كافة المطلوبات الصحية التى تضمن سلامة التلاميذ والطلاب.

الجزيرة

أعلن الأستاذ مأمون عالم مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في بيان صحفي أمس أن إمتحانات مرحلة الأساس في الولاية ستجري حسب الجدول الموضوع بمدارس الولاية،

مشيرا الى الغاء إمتحان مادة التربية الإسلامية والمسيحية الموحد الذي جلس له بعض تلاميذ الصف السادس أمس على أن تتم إعادته في وقت لاحق.

وأكد مدير عام التربية مواصلة إمتحانات الصف السادس الموحدة على مستوى الولاية اليوم الخميس 20 مايو حسب الجدول الموضوع،

وأشار الى عقد إمتحان شهادة الأساس للصف الثامن في موعده المحدد في السادس من يونيو المقبل.

وقال إن إمتحان الشهادة الثانوية في السودان يقام في موعده المحدد في التاسع عشر من يونيو المقبل بحسب القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم الاتحادية.