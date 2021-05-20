كريم محمود عبد العزيز يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يستعد الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز لخوض تجربة سينمائية جديدة عبر فيلم “شكوكو” بالتعاون مع الخرج ماندو العدل، حيث تبدأ التحضيرات خلال الأيام القادمة.

وسيضم فيلم “شكوكو” رفقة كريم محمود عبد العزيز عددًا من النجوم الذين يعمل المخرج حاليًا على اختيارهم، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، حسبما أفادت (اليوم السابع).

ويعمل المخرج حاليًا على ترشيح عدد من النجوم المشاركين بالاتفاق مع الشركة المنتجة، وسيتم الإعلان عن الأبطال بعد توقيع العقد مهم رسميًا.

ويعد فيلم “شكوكو” ثاني تعاون بين المؤلف إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل الذي أخرج مسلسل بين السما والأرض من بطولة هاني سلامة والذي عرض خلال الموسم الدرامي الأخير.

وسابقًا قال الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، إبن الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، إن أول أجر حصل عليه من التمثيل كان 600 جنيه عن دوره في فيلم “الناظر”، والذي كان عام 2000 بطولة الراحل علاء ولي الدين.

كما ذكر كريم محمود عبدالعزيز، في حديث له، أنه حصل بعد ذلك على 960 جنيها في مسلسل إسمه “شجر الأحلام”، من إنتاج سنة 2001 بطولة دلال عبد العزيز، ومحمد رياض، حيث قال: “مسلسل شجر الأحلام، اختفى، وفجأة لقيته على القناة الفضائية المصرية الثانية، وشفته صدفة وأنا في الساحل. لقيت نفسي بشع وبمثل وحش جدا”.

وأردف كريم: “شرحت لأبويا إني مش عايز أمثل تاني، فنصحني إن محدش بيعجب بنفسه وده طبيعي، وهي أول تجربة ليك، والقادم أحسن.”

كما تحدث كريم، عن أول دور قدام بتمثيله في المدرسة في مسرحية، حيث قال: “يومها جعلت أبى يأتي صباحا للمسرحية لأنها كانت الساعة السابعة، ولم ينم يومها، وأحضر معه الكاميرا كى يصورنى وإذ به يتفاجأ أننى أقوم بدور “سحابة” وعندما عدت للمنزل سألني ممازحا (صحتنى وجبتنى بدري ليه؟)”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

وفي سياق آخر، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تظهر فيها بصحبة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء حضوره مهرجان الجونة، التي أثارت بدورها ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعية في مصر.

ليظهر بعد ذلك أن الصوره تم تصميمها عبر برنامج الفوتوشوب صممها أحد متابعي الإعلامية بوسي شلبي، وقامت هي الاخرى بإعادة نشرها ومشاركتها مع متابعيها ومحبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة”اجمل حاجه اسعدتني الشخص اللى العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه”، حسب موقع الجرس.

The post كريم محمود عبد العزيز يبدأ التحضير لفيلمه الجديد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ