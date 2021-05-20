الحزب الشيوعي السوداني يقرر العمل على إسقاط الحكومة الانتقالية بكافة الوسائل السلمية

صرح الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل قائلا : قررنا العمل على إسقاط السلطة الحالية بالوسائل السلمية والعمل على حل الضائقة المعيشية وإيقاف الهجوم الذي تتعرض له التظاهرات السلمية والوصول لسلام عادل

وفي تصريحات صحفية سابقة قلل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل، من تأثير مؤتمر باريس على تحسن الاقتصاد، موضحا ان الجهات الدائنة تستحوذ في الغالب على ثلثي قروضها.

وقال فضل في تصريحات سابقة ” ان هناك شروطا خفية غير معلنة عندما تدفع الجهات الدائنة القروض المالية للدول التي تطلبها،

سيما في حالة السودان لان الحكومة الانتقالية ضعيفة وتغيب عنها الإرادة الوطنية والخطط والاشتراطات”.

وأضاف فضل ” الحزب الشيوعي لا يعارض وجود القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لكن يجب ان يكون تحت رقابة وإرادة الحكومة الانتقالية وخططها”.

وأشار الى ان الحكومة الانتقالية تجاهلت الحلول الاقتصادية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير . ووضعت الاقتصاد في ايدي ثلاث شخصيات بوزارة المالية.

وأوضح أنه غير متفائل بشأن مؤتمر باريس لأن الحكومة الانتقالية ضعيفة ولا تملك الخطط. والحلول لا تأتي من هذه المجموعات الاقتصادية الخارجية بل هي مكملة للخيارات والخطط الوطنية

فلسطين

من ناحية أخرى عبر فضل عن أسفه لعدم اظهار حزب الامة موقفاً واضحا من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

رغم موقف رئيسي الوزراء السابقين محمد احمد المحجوب والصادق المهدي.ولفت الى ان أحزاب القومية العربية المشاركة في الحكومة الانتقالية

والتي عرفت بالنضال ضد الكيان الصهيوني أظهرت مواقف ضعيفة حيال التضامن مع الشعب الفلسطيني سيما في الإبادة الجماعية التي نفذتها تل أبيب بشأن المدنيين في القدس وغزة وبقية المدن.

ونوه الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الى ان الاحداث الأمنية التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية وغزة والقدس تنطلق من التهجير القسري

لسكان حي الشيخ جراح بالقدس تطلب تضامنا سودانيا من القوى التي تؤمن بالديمقراطية للضغط على الحكومة الانتقالية التي تتعرض الى ضغوط أمريكية ودول عربية وصفها بالرجعية.

زاد ” الانتفاضة بدأت ضد تهويد القدس والمدن الفلسطينية والخط الأخضر، وضد آلة الدمار الإسرائيلية التي تنفذ عملة تطهير غير مسبوقة بقتل (200) شهيد، بينهم (60) طفلاً و (30) امرأة.

واتهم فضل إسرائيل بتدمير البنية التحتية في غزة لضرب المقاومة وشل قدرة الدولة الفلسطينية، لافتا الى ان الكيان الصهيوني استخدم سلاح الطيران والهجوم الأرضي.

وقال ” الحزب الشيوعي يحي صمود الشعب الفلسطيني ويستنكر تصرف السلطات السودانية التي تتخاذل في اظهار موقفها حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية”.