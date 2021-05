السفير السوري في لبنان يتوجه للسلطات اللبنانية لحماية مسيرات التأييد للأسد

توجه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، اليوم الخميس، إلى السلطات اللبنانية يطالبها بحماية مسيرات التأييد للرئيس السوري بشار الأسد، التي انطلقت بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية في السفارة السورية في بيروت.

وجاء في مطالبة السفير السوري علي عبد الكريم أنه: “مؤسف إلى حد لا أرى تبريراً له أن يقدم عدد من اللبنانيين على الاعتداء على الحافلات التي تقل السوريين من مناطق تواجدهم إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

وتابع السفير السوري عبد الكريم قائلاً: “أناشد كل القوى والأجهزة اللبنانية في الدولة والجيش والأجهزة الأمنية للتدخل وتطويق ما يجري لأن ما يحدث يسيء إلى صورة لبنان”.

وطلب عبد الكريم أن تتم محاسبة المعتدين مشدداً على أنه: “يجب أن تكون هناك ملاحقة ومحاسبة من قبل السلطات اللبنانية لكل من اعتدى على السوريين الذين كانوا متجهين إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

ويأتي حديث عبد الكريم على خلفية المشاجرات التي أفادت وسائل إعلام في لبنان ، عن وقوعها بين شبان لبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين كانوا ينظمون مسيرة مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد.

مصادر إعلامية قالت أن ” إشكالا كبيرا وقع صباح اليوم الخميس، على أوتوستراد جونية – نهر الكلب، حيث أقدم شبان لبنانيون على نزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد، خلال مسيرة نظمها سوريون يقطنون في لبنان “.

ويأتي هذا مع إعلان الخارجية السورية أنها افتتحت صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية في سفاراتها داخل و خارج حدود الوطن العربي ، وبدأت باستقبال الناخبين .

حيث أكدت على بدء التصويت للانتخابات الرئاسية في كل من أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان ، وفقاً لسانا .

و في لبنان أشرف على العملية السفير السوري علي عبد الكريم في مقر السفارة التي تضم 17 غرفة سرية للاقتراع و 15 صندوقاً انتخابياً .

و شهدت العملية الانتخابية تواجد أمني مشدد لقوى الأمن الداخلي اللبناني إضافة إلى عناصر من الجيش للسيطرة على أي أحداث شغب من الممكن أن تقع .

و يذكر أن هناك منافسة بين ثلاثة مرشحين تمت الموافقة عليهم من قبل مجلس الشعب و المحكمة الدستورية ، و هم بشار الأسد الرئيس الحالي و عبد الله سلوم عبد الله و المحامي و محمود مرعي .

و على ذلك علّق عبد الكريم قائلاً : “إن توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سوريا وإلى بعض الدول لإعادة النظر بخطاياهم نحو بلد كان يمثل أجمل صور العيش المشترك في الشرق وربما في العالم”.

