النواب الجمهوريون يطالبون بايدن بـ”دعم مطلق” لإسرائيل

حث النواب الجمهوريون في الكونغرس الأميركي , الرئيس جو بايدن على “الوفاء بالالتزام بعدم وضع شروط للمساعدة “الأمنية لإسرائيل”، بعد أن طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لحجب مبيعات أسلحة لإسرائيل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل والمقاومة بقطاع غزة.

وفي رسالة موجهة إلى بايدن من نحو 100 نائب جمهوري قال هؤلاء النواب إن “هجمات حماس على إسرائيل تؤكد بوضوح الأهمية الحاسمة لمساعدة الولايات المتحدة الأمنية لإسرائيل”.

حيث أضافوا أنهم مستمرون في معارضة أي تخفيضات للتمويل أو شروط إضافية على “المساعدة الأمنية لإسرائيل”، كما طالبوا -في رسالتهم- أن “تبذل الولايات المتحدة جهودا منسقة ومتضافرة لقطع الدعم عن حماس”.

كما أبدى النواب الجمهوريون دعما مطلقا لإسرائيل وحضوا بايدن وإدارته على “الدفاع عن حليفتنا إسرائيل”، وفق قولهم. ووجه السيناتور المحافظ تيد كروز انتقادات حادة “للنواب التقدميين”، معتبرا أنهم يسعون إلى “ترقية من متحدثين باسم حماس إلى وزراء دفاع للحركة”.

وتأتي مواقف الجمهوريين تلك بعد أن طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي -أمس الأربعاء- مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي بالصراع بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة.

كذلك ناشد 130 عضوا بالكونغرس الرئيس بايدن بالضغط على إسرائيل والفلسطينيين للتفاوض على وقف إطلاق النار، وحذر أعضاء الكونغرس من “مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها إذا لم تتخذ الولايات المتحدة موقفا على الفور”.

وحثت الرسالة إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء العنف، وحذرت من أن البديل هو مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها. كما حذرت من سقوط المزيد من القتلى إذا لم تتخذ الولايات المتحدة موقفا على الفور.

وبدوره تقدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز بمشروع قرار يؤكد فيه على أن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على الدرجة نفسها من الأهمية. ويدعو النص إلى وقف إطلاق النار.

