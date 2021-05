أوضح فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي عن الانباء التي تداولت مؤخرًا بخصوص رفضه العمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي العاصمة اعتبارًا من الموسم القادم.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات أسطورة روما لقناة “RAI Sport” الإيطالية، أثناء حضوره المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا.

وقال توتي بصورة واضحة أنه لم يتلق أي عرض من النادي للعمل مع مورينيو وأن ما تم نقله بوسائل الإعلام مجرد أكاذيب.

ومضى في القول: “في حال وصلني عرض من روما بالتأكيد سأكون سعيدًا به، وسأجلس بكل سرور لمناقشة هذا الأمر إذا حدث، مع فائق احترامي للمدرب مورينيو وللرئيس دان فريدكين”.

وكشف روما مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب جوزيه مورينيو اعتبارًا من الموسم القادم، موجهًا الشكر للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا الذي سيغادر الفريق مع انتهاء الموسم الحالي.

على ذات الصعيد أبان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب القادم لفريق روما عن الأسباب التي قادته لقبول مهمة الإشراف على الفريق الإيطالي في الموسم القادم.

وأكد نادي روما اليوم الثلاثاء أنه تعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي، للإشراف على الفريق خلفًا لباولو فونسيكا، بداية من الموسم المقبل 2021-2022.

وقال مورينيو للموقع الرسمي لروما: “شكرًا لعائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي العظيم، وأن أكون جزءًا من رؤيتهم”، بحسب ما ذكره موقع (كووورة العربي).

وأوضح مورينيو أن العديد من الاجتماعات مع مالك النادي أكدت له مدى طموح الإدارة تجاه الفريق، مشيرًا إلى أنه نفس الطموح والدافع اللذان يؤمن بهما، مما يجعله أمام مهمة مشتركة مع الإدارة لبناء مشروع ناجح مستقبلًا.

ومضى في القول: “جمهور روما لديه شغف كبير، وهو ما قادني لقبول هذه الوظيفة، وأنا الآن اتطلع إلى بداية الموسم القادم على أحر من الجمر”.

وختم تصريحاته بالقول: “في هذه اللحظة، كل أمنياتي بالتوفيق لمدرب روما باولو فونسيكا، وآمل أن تتفهم وسائل الإعلام أنني سأدلي بتصريحات أكثر في الوقت المناسب فقط. يحيا روما”.

وفي أبريل الماضي أقال نادي توتنهام الإنجليزي، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

The post أسطورة روما يوضح الحقائق حول رفضه العمل مع مورينيو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ