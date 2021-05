وقَّعت اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، خطاب نوايا يهدف لإقامة شراكة.

وبموجب هذه الشراكة، يقوم الطرفان بتنظيم مبادرات إنسانية مشتركة في سبيل تقديم المساعدة والحماية الدولية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تهتم بهم المفوضية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تفعيل وتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر مع بابا الكنيسة الكاثوليكية,البابا فرانسيس ، في أبو ظبي في الرابع من فبراير 2019.

ووقَّع الخطاب كل من المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر المفوضية بمدينة جنيف.

حيث يعرب الخطاب عن نية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين في إيجاد سبل جديدة لحشد الموارد وتطوير المبادرات التي تساعد في خدمة ملايين الأشخاص المهجرين حول العالم، ويشمل ذلك المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

كما أعرب المفوض السامي غراندي عن تقديره للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وأقر “إن حشد الموارد المتاحة وبشكل خاص الموارد الإنسانية أمر مهم للغاية لدعم عمل المفوضية”.

من جهته أشار المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى أن الوثيقة التي انبثقت عنها اللجنة العليا تنص على ضرورة رعاية اللاجئين ودعمهم.

مؤكدا أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على استعداد لدعم المفوضية، وأضاف قائلاً: “إن أزمة لاجئي الروهينغا هي المكان الأنسب لبدء هذا التعاون بين اللجنة والمفوضية، خصوصاً بعد الحريق الذي شبّ في مخيمات الروهينغا في بنغلاديش، وتولي اللجنة اهتماماً كبيراً بقضية اللاجئين في كل مكان.”

كذلك أبدى المفوض السامي موافقته على أهمية تدشين مبادرة مشتركة بين الجانبين لمساعدة الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم.

كما سلّط الضوء على أهمية مجلس القادة متعدد الأديان الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المفوضية ومنظمة أديان من أجل السلام والذي يشارك في عضويته المستشار عبد السلام.

The post لجنة الأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين توقعان خطاب نوايا يهدف لإقامة شراكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ